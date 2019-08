16.06 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali del match

16.00 - La terza giornata del Girone I di Coppa Italia Serie C propone l'interessante sfida Avellino-Bari: si affrontano due blasonate del calcio nostrano, relegate in Lega Pro per vicissitudini societarie

ARBITRO: Antonino Costanza della sezione di Agrigento (Catallo-Tchato)

Avellino-Bari, la presentazione del match

Allo stadio Partenio-Lombardi di scena l'incontro tra Avellino e Bari, gara valida per la terzo turno del Girone I della Coppa Italia Serie C: si affrontano due corazzate della Lega Pro, che si ritroveranno ai nastri di partenza del prossimo campionato.

I biancoverdi di mister Giovanni Ignoffo sono reduci dal buon pareggio del Marcello Torre, dove Alfageme e Celjak fissarono il risultato sul 2-2 definitivo contro una buona Paganese: per accedere al turno successivo agli irpini saranno necessari tre punti.

La formazione pugliese del tecnico Giovanni Cornacchini invece ha superato gli azzurrostellati nel match d'esordio della competizione tricolore: al San Nicola Antenucci regalò il successo ai biancorossi, anche se con qualche difficoltà di troppo, con la Paganese che restò in gara fino alla fine del match.

A dirigere l'incontro Avellino-Bari è stato designato il signor Antonino Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti Ivan Catallo della sezione di Frosinone e Franck Loic Nana Tchato della sezione di Aprilia.