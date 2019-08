Esordio casalingo per la Paganese che ospita l'Avellino nel secondo turno del Girone I della Coppa Italia Serie C: per gli azzurrostellati debutto al Torre con un derby contro i lupi biancoverdi, che invece inaugurano questa sera la competizione tricolore.

Erra e Ignoffo coglieranno l'occasione per provare uomini e schemi in vista dell'imminente inizio di campionato, che vedrà da un lato gli azzurrostellati debuttare allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo contro la locale compagine guidata da Antonio Calabro, mentre la formazione irpina ospiterà il Catania al Partenio-Lombardi: entrambe le gare si disputeranno il prossimo 25 agosto con fischio di inizio previsto per le ore 15.00.

La Paganese dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione che ha ben figurato al San Nicola nel match di domenica scorsa contro il Bari: Alberti farà coppia con Scarpa nel tandem offensivo, mentre in porta andrà in porta Campani, il quale si rese protagonista di una disattenzione che consentì ai galletti biancorossi di siglare la rete del 2-1. L'Avellino invece dovrebbe schierare il duo offensivo Albadoro-Alfageme, con quest'ultimo vicinissimo agli azzurrostellati fino a qualche settimana fa, salvo poi essere riconfermato dalla dirigenza biancoverde.

Tabellino Paganese-Avellino

PAGANESE: in attesa della formazione ufficiale

AVELLINO: in attesa della formazione ufficiale

ARBITRO: Marco Acanfora della sezione di Castellamare di Stabia (Piedipalumbo-Nasti)

