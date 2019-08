23' - RETE VENEZIA! Accorcia le distanze Aramu con una rete su rigore

21' - RADDOPPIO PARMA! Brugman su corner per Iacoponi che di testa insacca

20'- Tiro cross di Aramu, Sepe fa sua la sfera

15' - Conclusione di Gervinho, palla sul fondo

13' - Gervinho semina il panico in area, Lezzerini in uscita sventa la minaccia

10' - VANTAGGIO PARMA! Gervinho insacca alle spalle di Lezzerini con una conclusione sotto porta

10' - Primi dieci minuti di gioco, risultato fermo sullo 0-0

2' - Inglese serve Brugman, il quale prova ad innescare Barillà, palla che termina sul fondo

1' - Iniziato il match al Tardini

17.55 - Le formazioni ufficiali di Parma-Venezia

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Maleh; Aramu; Bocalon, Capello

17.09 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Parma-Venezia

17.05 - Esordio stagionale per i ducali di mister D'Aversa, che ospitano allo stadio Ennio Tardini il Venezia, reduce invece dal successo di domenica scorsa per 2-1 sul Catania: al Pierluigi Penzo decisero il match Zuculini e Aramu, che annullarono la rete del momentaneo pareggio degli ospiti di Silvestri

17.00 - Manca appena un'ora all'inizio del match Parma-Venezia, sfida valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia-Tim Cup

Parma-Venezia, la presentazione della sfida

Allo stadio Ennio Tardini esordio stagionale per i ducali del tecnico D'Aversa, che ospitano il Venezia nella gara secca del terzo turno eliminatorio: chi vince affronterà la vincente di Frosinone-Monopoli, match in programma domani sera allo stadio Benito Stirpe.

Le probabili formazioni del match Parma-Venezia dovrebbero essere le seguenti: i ducali schiereranno un 4-3-3 con Sepe tra i pali, Laurini, Iacoponi, Alves e Gagliolo in difesa, centrocampo composto da Brugman in cabina di regia supportato da Kucka e Hernani. In attacco Kulusevski, Inglese e Gervinho; i lagunari invece risponderanno con il 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali, Fiordaliso, Modolo, Cremonesi e Felicioli in difesa, Maleh, Vacc e Zuculini a centrocampo, Aramu, Bocalon e Capello in attacco.