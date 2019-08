Il 24 agosto si avvicina sempre di più. Quella sarà la data di inizio della prossima Serie A e dunque, per molti italiani, anche l'inizio di una nuova stagione del Fantacalcio. C'è chi ha fatto o farà l'asta in questo mese di agosto e c'è anche chi la farà invece a settembre, quando finalmente sarà ferma la giostra del calciomercato.

La scelta dei portieri rimane una di quelle più delicate, perché è pur vero che bisogna sempre tener presente il budget, ma è altrettanto vero che bisogna effettuare delle scelte azzeccate, puntando sui numeri uno destinati a prendere pochi gol e nello stesso tempo capaci magari di portare a casa qualche bonus.

Tra i big Handanovic è il top

L'Inter di Antonio Conte sembra essere destinata a disputare una grande stagione e anche per questo motivo il portiere nerazzurro Samir Handanovic sarà uno dei più combattuti durante l'asta del Fantacalcio. Non solo per la sua bravura e la sua esperienza, ma anche perché sarà uno dei pochi portieri delle big destinato a essere un titolare fisso.

Come lui anche il portiere del Milan Donnarumma, estremo difensore che non scopriamo certo oggi e titolare pure della nazionale italiana.

Altra scelta affidabile pare essere un altro portiere italiano, vale a dire Sirigu. Il Torino è una squadra che subisce poche reti e lo scorso anno l'esperto pipelet ha collezionato molti "clean sheet".

Chi vorrà prendere il portiere di Napoli e Juventus, altre squadre che lotteranno per lo scudetto, dovrà invece essere abile e prendersi tutti e tre gli estremi difensori in rosa. Nel Napoli lo scorso anno il titolare Meret ha lasciato più volte spazio ai compagni Karnezis e Ospina, nella Juventus il titolare sarà il polacco Szczesny, ma è tornato Gigi Buffon e senza ombra di dubbio pure lui avrà il suo spazio nella stagione che verrà.

Nella Roma c'è un nuovo portiere come Pau Lopez che potrebbe essere tra le rivelazioni del torneo, così come Gollini dell'Atalanta, estremo difensore nel quale il tecnico Gasperini ha grande fiducia.

Chi scegliere tra gli altri portieri

Come terzo portiere in molti all'asta del Fantacalcio provano anche ad accaparrarsi un estremo difensore di una squadra che magari lotterà per la salvezza o comunque non per le prime posizioni.

Tra i più bravi in circolazione c'è sicuramente Radu del Genoa, portiere in rampa di lancio così come Dragowski della Fiorentina e Skorupski del Bologna. Tutti estremi difensori che hanno già dimostrato di essere molto affidabili. Una "scommessa" può essere invece Joronen, che quest'anno sarà il nuovo portiere del neopromosso Brescia. Riuscirà a essere un grande protagonista del campionato di serie A ?