Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di Coppa Italia: allo stadio Giovanni Paolo II, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, la sfida Virtus Francavilla-Novara, match valido per il primo turno eliminatorio.

Si affrontano due compagini che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C: la formazione pugliese di mister Bruno Trocini sono reduci da una stagione tutto sommato più che discreta.

La Virtus Francavilla infatti ha chiuso il torneo al sesto posto, totalizzando 55 punti e conquistando una meritatissimo piazzamento nella griglia playoff, arrendendosi al Potenza nel secondo turno. I piemontesi invece hanno chiuso il campionato al nono posto, a quota 50 punti: anche per gli azzurri è arrivata la qualificazione per gli spareggi promozione, ma l'Arezzo ferma il cammino del Novara nel secondo turno.

Virtus Francavilla-Novara, le ultime dal ritiro

La Virtus Francavilla scenderà in campo questo pomeriggio orfana di Partipilo e Marino, entrambi per infortunio: mister Trocini dovrà rinunciare anche a Tchetchoua, probabile panchina per lui. Chanche per Bovo e Gigliotti dal 1', mentre Albertini e Nunzella certi di essere titolari.

Il Novara invece dovrebbe puntare sul tandem offensivo Schiavi-Gonzalez, mentre Benedettini tra i pali.

Cinaglia e Pogliano coppia di centrali difensivi.