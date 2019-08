Fiorentina-Napoli sarà uno degli anticipi della prima giornata di Serie A 2019-20. La partita tra la squadra di Montella e quella di Ancelotti si giocherà, infatti, sabato 24 agosto 2019 e potrà essere seguita sia in diretta tv sui canali di Sky Sport, sia in diretta live streaming utilizzando la piattaforma Sky Go.

Fiorentina-Napoli, ultime notizie e probabili formazioni

Sia il Napoli, sia la Fiorentina per il match di sabato avranno a disposizione un calciatore da pochissimo acquistato.

I viola hanno infatti tesserato in questi giorni il francese Frank Ribery, mentre i partenopei Hirving Lozano; entrambi però sicuramente non scenderanno in campo per la prima giornata di campionato, al massimo potranno giocare qualche minuto nel finale di partita.

Montella dovrebbe proporre la sua Fiorentina con Boateng falso nueve supportato da Chiesa e dal giovane Sottil, che in partita in corso potrebbe lasciare il posto proprio a Ribery.

Nel Napoli invece dovrebbe essere assente Milik per infortunio, per questo motivo al centro dell'attacco partenopeo giocherà Mertens supportato da Callejon, Fabian Ruiz e Insigne.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. SSC Napoli Fiorentina

Fiorentina-Napoli in diretta tv solo su Sky, non su DAZN

La partita tra Fiorentina e Napoli valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2019-2020 si giocherà allo stadio Franchi alle ore 20.45 di sabato 24 agosto 2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente satellitare Sky: più nel dettaglio, il match potrà essere seguito sul canale Sky Sport Serie A e su Sky Calcio 1. Si ricorda che la prima giornata di campionato sarà trasmessa in esclusiva da Sky, per questo motivo Fiorentina-Napoli non potrà essere seguita sui canali della piattaforma DAZN.

Fiorentina-Napoli in live streaming su Sky Go e Now Tv

La partita tra i viola ed i partenopei sarà visibile su Sky Go, Now Tv e sul digitale terrestre tramite l'abbonamento al pacchetto calcio di Sky Sport. Per poter vedere gratuitamente la partita di Serie A su Sky Go è sufficiente essere in possesso di un abbonamento all'emittente satellitare da almeno un anno, oltre ad avere una connessione internet ben funzionante collegata ad un personal computer, tablet o smartphone.

Vedere la partita tra Fiorentina e Napoli in streaming su Sky Go e Now Tv è l'unico modo legale esistente. Si sconsiglia dunque l'utilizzo di piattaforme illegali come Rojadirecta e Hesgoal, perché il loro utilizzo può comportare anche conseguenze penali.