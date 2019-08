Nei giorni scorsi il nome caldo per l'attacco del Crotone sembrava essere quello di Diego Falcinelli, calciatore in forza al Bologna ma nella giornata di ieri ad emergere con insistenza sono state le voci di un possibile accordo tra il club calabrese e l'esperto attaccante argentino Maxi Lopez in uscita dal Vasco da Gama, massima serie brasiliana. Un profilo che sembra vedere la tifoseria calabrese divisa tra chi sogna un grande attaccante e chi vorrebbe un profilo più giovane sul quale provare a costruire nelle prossime stagioni.

In passato Maxi Lopez è stato protagonista con la maglia del Catania arrivando ad indossare anche la casacca del Milan. Le ultime stagioni in chiaroscuro con Torino, Chievo Verona e Udinese lo hanno convinto a lasciare l'Italia accettando la proposta del Vasco da Gama squadra con la quale comunque ha segnato otto reti fornendo anche diversi assist per i compagni di squadra. Su di lui ci sarebbe però da registrare anche il vivo interesse da parte del Frosinone (che segue anche Falcinelli) e del Chievo Verona.

L'accordo sarebbe ad un passo

Secondo quanto riferito dal giornalista Niccolò Schira la formazione calabrese e l'attaccante argentino starebbero trattando sulla base di un accordo annuale per una cifra prossima ai 400mila euro più bonus con eventuale opzione per un'altra stagione. Cifre importanti per una squadra come quella del Crotone che già nella precedente stagione ha effettuato sforzi importanti per mantenere in rosa quasi tutti i calciatori dell'ultima stagione vissuta in Serie A.

In avanti la squadra calabrese può inoltre già contare sulla presenza di Nwankwo Simy, Luca Vido e Andrea Nalini oltre a calciatori adattabili come Augustus Karbo, Junior Messias e Mattia Mustacchio. Da valutare dunque saranno anche eventuali partenze dell'ultimo giorni di mercato per avere ai nastri di partenza una rosa competitiva e completa.

Crotone verso il debutto

Le trattative in corso non sembrano però disturbare oltremodo la squadra rossoblu che in questi giorni sta proseguendo il suo lavoro presso il Centro Sportivo "Antico Borgo".

La squadra di Giovanni Stroppa, reduce dalla sconfitta interna (1-3) subita per mano della Sampdoria nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, sta provando a recuperare tutti gli effettivi della rosa in modo da giungere al meglio alla prima gara di campionato in programma nella giornata di sabato 24 agosto alle ore 18.00 contro il Cosenza. Un debutto stagionale che vedrà dunque una squadra ancora in costruzione e che potrebbe arricchirsi di una punta di valore entro la giornata di chiusura del Calciomercato fissato per lunedì 2 settembre.