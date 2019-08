È partito il conto alla rovescia, la Serie A 2019/20 sta per aprire il suo sipario e cresce il fermento tra gli appassionati che pensano di sottoscrivere un abbonamento alle pay tv per seguire la propria squadra del cuore. Sarà una stagione con tante novità, a partire dalla squadra campione in carica, vale a dire la "vecchia signora" Juventus del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che proverà a confermare la supremazia bianconera dagli assalti del rinforzato Napoli e della nuova Inter dell'ex amico Antonio Conte.

Scopriamo insieme, dunque, dove vedere le partite del nuovo campionato in diretta streaming, che saranno trasmesse dalle due piattaforme DAZN e NOW TV, la piattaforma on demand di Sky.

Chi trasmetterà le gare della Seria A 2019/20?

Le premesse per un campionato avvincente ci sono tutte e, visto che manca poco più di una settimana al primo calcio d'inizio, cresce sotto gli ombrelloni e non solo la voglia di calcio giocato, soprattutto per scoprire i nuovi beniamini che il calciomercato ha regalato alle proprie squadre del cuore.

La trasmissione della gare ufficiali della Serie A in rete sarà affidata, come durante la scorsa stagione, alle emittenti DAZN e Sky: quest'ultima trasmetterà la maggior parte delle partite di ogni giornata, vale a dire 7 dei 10 match, tramite il suo servizio di streaming on demand NOW TV. Gli orari dei match trasmessi da NOW TV saranno, come occorso nella passata stagione calcistica, sabato alle ore 15:00 e alle ore 18:00, domenica alle ore 15:00 (due partite), domenica alle 18:00 e alle 20:30, lunedì alle ore 20:30.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A

La programmazione di DAZN, invece, prevederà i restanti tre match della giornata di campionato, vale a dire la sfida del sabato alle ore 20:30, il lunch match di domenica alle ore 12:30 ed una partita delle 15:00, sempre nella giornata di domenica.

Naturalmente, fatte salve le dovute eccezioni per i turni infrasettimanali o per le giornate "speciali" come ad esempio il primo turno della Serie A 2019/2020.

Quanto costa vedere le partite del campionato in streaming?

Anche i costi, come la programmazione, restano molto simili a quelli della passata stagione. Per vedere le partite in streaming bisognerà sottoscrivere un abbonamento a NOW TV, la piattaforma online di Sky, il cui costo dell'abbonamento mensile è di € 29,99 che, come riportato in precedenza, consentirà agli appassionati di calcio di vedere 7 gare su 10 del campionato.

Più contenuto invece il costo dell'emittente DAZN, che mostrerà tre gare di campionato per ogni giornata. L'abbonamento mensile prevede un costo di € 9,90, che scenderanno a € 7,99 per chi possiede già un abbonamento a SKY.

Non resta dunque che scegliere l'abbonamento adeguato alle proprie esigenze, invitare qualche amico, ordinare del buon cibo e godersi le avvincenti sfide del nuovo campionato.

Che vinca il migliore.