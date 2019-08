A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo (2 settembre) e durante il primo weekend dedicato alla Serie A 2019-2020, sembra proprio che cominci a delinearsi con un pizzico di chiarezza in più il futuro di Mauro Icardi. Infatti, nonostante continuino a circolare voci sull'attesa da parte dell'attaccante argentino di un affondo della Juventus con l'Inter per portarlo a Torino, in realtà pare proprio che il centravanti non stia affatto pensando alla "Vecchia Signora", deciso ad essere ancora in nerazzurro nonostante la società lo abbia chiaramente e pubblicamente escluso dai suoi progetti.

A proposito di esclusioni, domenica 25 agosto dal programma Diretta Stadio di 7Gold è arrivata una nuova ed importante indiscrezione. Nel corso della trasmissione è intervenuto telefonicamente Filippo Tramontana, storico commentatore delle partite dell'Inter, il quale ha riportato un aggiornamento sul caso-Icardi. Dopo aver ricordato che solitamente non ama far circolare i cosiddetti "rumors", il giornalista ha puntualizzato di aver verificato personalmente una voce che nelle ultime ore stava circolando tra gli ambienti della società meneghina, e di aver appreso che i giocatori nerazzurri vorrebbero chiedere alla società il pieno reintegro dell'ex capitano.

Ricordiamo infatti che fin dall'inizio della preparazione precampionato il centravanti argentino ha avuto modo di allenarsi con il resto della squadra, ma solo per quanto concerne la preparazione atletica, mentre è stato tenuto fuori dalle sedute tattiche di Antonio Conte, non facendo parte dei piani del tecnico pugliese per il suo progetto di squadra. Dunque, stando alle parole di Tramontana, prossimamente gli altri giocatori potrebbero rivolgersi ai dirigenti del club di Zhang per chiedere che venga fatto un passo indietro nei confronti di Icardi, permettendogli di essere pienamente parte integrante del gruppo; una mossa che - se dovesse realmente verificarsi - dimostrerebbe come i calciatori interisti non avrebbero nulla contro il collega argentino soprattutto sotto il profilo personale e comportamentale.

L'indiscrezione diffusa dal giornalista ha lasciato un po' perplesso Massimo Brambati, opinionista di Diretta Stadio. L'ex calciatore, infatti, conoscendo il carattere di Conte, ha affermato che fa fatica a pensare ad una decisione di questo tipo da parte del gruppo nerazzurro che, di fatto, andrebbe a scavalcare l'allenatore, una situazione che l'ex Chelsea e Juventus difficilmente permetterebbe.

Ad ogni modo, lungi dallo smentire quanto affermato da Tramontana, si è limitato ad esternare i propri dubbi, in attesa, magari, di ulteriori notizie ufficiali sotto questo aspetto.

Di certo, mai come in queste ultime ore la permanenza di Icardi all'Inter - nonostante la volontà della società di non inserirlo appieno nei suoi programmi - appare sempre più vicina. E indizi in tal senso sono venuti anche da Wanda Nara che a Tiki Taka ha ancora una volta ribadito che il desiderio del marito è proprio quello di continuare a far parte della compagine milanese.

Wanda Nara: 'Icardi resterà all'Inter'

La prima puntata della nuova edizione di Tiki Taka è stata in gran parte caratterizzata dal caso-Icardi. Wanda Nara, in qualità di ospite fissa del programma sportivo di Mediaset, è stata a lungo interrogata su questa vera e propria "telenovela di mercato" e sul futuro del centravanti sudamericano. Ebbene, in qualità di procuratrice dell'ex numero 9 nerazzurro, la 32enne argentina ha ricordato che il suo assistito in queste settimane è sempre stato coerente, rispedendo puntualmente al mittente tutte le offerte che gli sono pervenute.

Al contempo ha aggiunto che lei ha continuato a portare avanti il suo lavoro confrontandosi con i club interessati a "Maurito", ma nonostante ciò lui è apparso irremovibile nelle sue posizioni.

Incalzata dagli interventi e dalle domande degli altri ospiti in studio, molti dei quali hanno chiesto perché il 26enne di Rosario si sia così intestardito nel voler restare in un club che ormai ha deciso di non farlo più giocare con la propria maglia, Wanda Nara ha ricordato che la sua volontà è sempre stata fin troppo chiara, lasciandosi poi scappare un sibillino "magari ha parlato con qualcuno che gli ha chiesto di restare". Questo particolare non è sfuggito al conduttore Pierluigi Pardo che ha chiesto lumi alla consorte di Icardi, anche se a questo punto lei ha preferito non approfondire su questo presunto consiglio che sarebbe arrivato dai piani alti della società milanese.

Infine, in merito all'interesse di Juventus e Napoli, la moglie-agente dell'ex capitano della Beneamata ha chiarito che non c'è alcun accordo in essere con i bianconeri e che di recente non è stata nel capoluogo partenopeo. Dunque Icardi per sua scelta rimarrà all'Inter e se il club che gli paga lo stipendio è certamente libero di porre il veto sul suo utilizzo in campo, a sua volta il calciatore ha tutto il diritto di seguire la propria volontà: "Ognuno fa quello che si sente".