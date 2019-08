Il giocatore che più d tutti potrebbe caratterizzare queste ultime due settimane di Calciomercato è sicuramente Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter non rientra nel progetto dei nerazzurri tanto da essere rimasto a Milano durante la tournée in Asia. Il giocatore ha svolto lavoro specifico per recuperare una condizione fisica apparsa precaria durante il ritiro a Lugano. La sua cessione appare scontata, nonostante i rifiuti di questi mesi, con Maurito che ha detto no soprattutto a Roma, Arsenal, Monaco e Atletico Madrid. Restano in corsa Napoli e Juventus anche se il centravanti argentino continua a sperare in una permanenza a Milano.

La richiesta di Icardi

Mauro Icardi continua a sperare in una sua permanenza a Milano con la maglia dell'Inter. Il centravanti argentino ha acquistato pochi mesi fa un attico vicino alla sede del club nerazzurro e per questo motivo spera di convincere ancora il club a puntare su di lui nonostante sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia il tecnico, Antonio Conte, si siano esposti in prima persona.

L'ex capitano ha svolto un lavoro specifico durante la tournée in Asia della squadra nerazzurra restando a Milano a causa di una condizione fisica non al top. Nelle ultime settimane, però, le cose non sono cambiate visto che Icardi continua a svolgere un lavoro in gruppo solo per quanto riguarda la parte atletica. Una volta che si passa alla parte tattica l'attaccante riprende a lavorare a parte con un allenatore specifico.

Un modo per dimostrare come non rientri nei piani della società nerazzurra. Maurito, però, non ha intenzione di arrendersi e, prima di Ferragosto, il legale del centravanti avrebbe inviato una lettera al club nerazzurro chiedendo garanzie sull'utilizzo dell'argentino anche nelle sedute tattiche di Conte. Una missiva, questa, che la dirigenza del club meneghino non ha commentato ma che sicuramente non ha gradito visto che non c'è alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi.

Il gesto dell'attaccante argentino

Nelle scorse settimane ha fatto rumore il fatto che Mauro Icardi risultasse senza numero sui canali ufficiali dell'Inter. La maglia numero nove, infatti, è stata assegnata a Romelu Lukaku, arrivato questa estate dal Manchester United. Il centravanti argentino, però, visto che vorrebbe restare ancora in nerazzurro avrebbe fatto un'altra mossa discutibile. L'ex Sampdoria, infatti, ha chiesto la maglia numero sette.

Richiesta che fino a qualche giorno fa non avrebbe rumore. Ora, invece, questa mossa fa discutere visto che quello è il numero preferito di Alexis Sanchez, attaccante cileno in procinto di diventare un nuovo giocatore della squadra nerazzurra in questi giorni. E chissà che il club non possa ufficializzarlo quanto prima dandogli la maglia che ha già ai Red Devils anche per evitare problematiche in vista della prima giornata di campionato, in programma lunedì contro il Lecce.

Con Icardi che rischia di restare ancora una volta a mani vuoti dopo che gli è stata già sfilata la nove.