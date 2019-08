Christian Eriksen torna di moda per il Calciomercato della Juventus. Il centrocampista danese può ancora lasciare il Tottenham come rivela sulla sua edizione on line il Daily Mail. Il danese è un’occasione per i bianconeri che potrebbero rinforzare un centrocampo che da qui alla fine del mercato può ancora cambiare pelle. Pjanic, Khedira, Rabiot e Ramsey sono gli unici inamovibili. Emre Can, Matuidi e anche Bentanctur sono nella lista dei partenti per fare cassa o per scelta tecnica.

Calciomercato Juventus: Pochettino non trattiene Eriksen

Un indizio per il calciomercato della Juventus sulla questione Eriksen è arrivato ieri dopo la sconfitta del Tottenham con il Newcastle 1-0. Il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino ha ammesso, quasi stizzito, che non sa se sarà questa l’ultima gara del centrocampista con la maglia del club inglese. Una dichiarazione che arriva proprio quando il mercato in Spagna e in Italia deve ancora chiudere e che potrebbe far ingolosire la Juve, il Real Madrid e l’Atletico Madrid.

Il costo del cartellino sarebbe stato fissato intorno ai 55 milioni, nemmeno troppo per un calciatore di 27 anni che è nel pieno della sua maturità agonistica.

I bianconeri apprezzano il talento scandinavo ma come detto non sono soli nella corsa. Zidane lo vede come alternativa a Paul Pogba, sogno sempre meno realizzabile per le merengues. In lizza c’è anche Simeone che dopo i tanti colpi estivi vuole la ciliegina sulla torta e potrebbe recuperare una parte di soldi per Eriksen dalla cessione di Correa al Milan.

Eriksen - Juventus: l’occasione è doppia

L’occasione Eriksen per il calciomercato della Juventus è importante e potrebbe non limitarsi ai prossimi sette giorni.

C’è infatti un motivo chiaro che spinge il giocatore lontano da Londra e riguarda il suo contratto. L’accordo con il Tottenham scade nel 2020 e quindi per gli inglesi c’è il rischio di perdere un gioiello di grande valore a zero nei prossimi dodici mesi. La trattativa per il rinnovo è bloccata, le parti sono molto lontane e così questa è l’ultima settimana per monetizzare. I prossimi si annunciano quindi come giorni caldi anche perché Pochettino sta studiando il modo per non farsi trovare impreparato dalla possibile partenza.

Eriksen, fino all’anno scorso, titolare inamovibile dei vice Campioni d’Europa, oggi fatica trovare spazio nell’undici di partenza. Alla prima di campionato con l’Aston Villa ha giocato solo 26 minuti entrando dalla panchina, situazione ripetuta ieri con 28 giri di lancette passati in campo con il Newcastle. L’unica gara in cui il danese è stato utilizzato da titolare è stata quella con il Manchester City alla seconda di Premier League.

Come può cambiare il centrocampo della Juve

Il calciomercato della Juventus si muove su Eriksen per sviluppare un centrocampo che cambierebbe così pelle. Il 2 settembre chiudono le trattative in Italia e per Paratici la settimana sarà ricca di impegni. Il dirigente bianconero deve fare cassa e spera di riuscirci piazzando quei giocatori che con Sarri rischiano di trovare poco spazio. Il reparto più colpito dagli addii potrebbe essere il centrocampo con Matuidi, Emre Can e Bentancur che potrebbero lasciare Torino.

Il francese ha offerte soprattutto nel suo Paese con il Monaco che ha già tentato l’assalto senza però riuscire a strappare il sì del giocatore.

Il tedesco è corteggiato dal Bayern Monaco e dal Paris Saint Germain ma è il Barcellona la favorita numero uno. I blaugrana starebbero intavolando una trattativa con la Juve che prevederebbe lo scambio con Ivan Rakitic. Infine c’è Bentacur, talento cristallino che potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio. Negli ultimi giorni è uscita la voce di un forte interessamento del Barcellona con offerta in arrivo ai Campioni d’Italia di circa 60 milioni di euro. Nessuna conferma per il momento ma se questa dovesse essere la base di partenza, la trattativa potrebbe svilupparsi.

Ovviamente dovessero partire i tre centrocampisti, qualcosa dovrà muoversi anche in entrata e Eriksen sembra essere un colpo perfetto per il gioco di Sarri. Il danese è diventato nel tempo un giocatore completo che, partito da trequartista, oggi può occupare senza problema anche il ruolo di mezzala. E proprio in quella posizione nel centrocampo bianconero potrebbe esser devastante con la sua visione di gioco e gli inserimenti negli spazi per andare a cercare la porta. La rivioluzione del centrocampo sta quindi per iniziare, il tempo stringe ma le occasioni non mancano. Una di queste per il calciomercato della Juventus è Christian Eriksen, gioiello che il Tottenham ha quasi l’obbligo di vendere.