Con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha dichiarato il mercato in entrata chiuso (salvo clamorosi colpi di scena), all'Inter non resta che risolvere la problematica relativa al futuro di Mauro Icardi. In questi mesi si è parlato tanto delle ipotesi riguardanti il centravanti argentino, che ha rifiutato offerte importanti, su tutte quelle della Roma, che lo avrebbe voluto nell'ambito dell'operazione che avrebbe visto arrivare a Milano Edin Dzeko.

L'ex capitano nerazzurro sembrava volesse restare a Milano ad ogni costo, ma l'incontro avuto con l'ad e con il presidente, Steven Zhang, martedì avrebbe cambiato qualcosa, con il giocatore che ora starebbe valutando l'ipotesi cessione. Su di lui ci sono Atletico Madrid e Monaco, anche se non è da sottovalutare la Juventus che, però, non ha ancora formulato un'offerta ufficiale.

Icardi verso il rinnovo

Il capitolo Mauro Icardi si avvia verso la conclusione in casa Inter, in un senso o nell'altro essendo a meno di quattro giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato.

Il centravanti argentino sta cominciando a prendere in considerazione anche un trasferimento all'estero, visto che il Napoli ha ingaggiato Fernando Llorente e la Juventus non ha formulato una proposta ufficiale.

I due club esteri interessati a lui sono l'Atletico Madrid e il Monaco, mentre il Paris Saint Germain deve risolvere prima la questione Neymar per capire il da farsi. Offerte ben differenti arrivate in sede, con il Monaco che ha messo sul piatto sessantacinque milioni di euro e i Colchoneros che, invece, hanno proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro.

Maurito preferisce gli spagnoli, che partecipano alla Champions League e sono nello stesso girone della Juventus. Affinché l'affare vada in porto, però, c'è la necessità che Icardi rinnovi di un altro anno con l'Inter. I nerazzurri, infatti, non vogliono rischiare di ritrovarsi il giocatore in rosa la prossima stagione, ad un anno dalla scadenza.

La reazione di Wanda

Ipotesi rinnovo che, però, non sembra convincere a pieno la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara.

La showgirl argentina starebbe prendendo tempo sull'ipotesi prestito all'Atletico Madrid. Il motivo è legato alla Juventus, destinazione posta sempre in cima alle preferenze dall'entourage dell'ex capitano dell'Inter, anche per questioni familiari. I bianconeri, però, non hanno ancora formulato un'offerta ufficiale. A meno che non lo facciano nelle prossime ore, è probabile che il futuro di Maurito sia all'estero, in Ligue 1 o nella Liga, con preferenza per i Colchoneros.