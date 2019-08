Dopo la domenica di riposo, questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Napoli. I bianconeri hanno così messo nel mirino la sfida di sabato alle 20:45. La partita contro i partenopei segnerà l'esordio casalingo della Juve all'Allianz Stadium.

Per questa partita bisognerà capire se Maurizio Sarri farà qualche cambio di formazione. Infatti, ci sono giocatori come Paulo Dybala e Matthijs De Ligt che scalpitano e sperano di trovare spazio. Dunque questa settimana servirà allo staff tecnico della Juve per prendere le giuste scelte di formazione.

Ovviamente gli inamovibili sembrano essere Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini che guideranno rispettivamente l'attacco e la difesa bianconera.

La Juve mette nel mirino la sfida di sabato sera

Sabato sera alle ore 20:45, la Juventus farà il suo ingresso in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Napoli. Contro i partenopei, i bianconeri non saranno diretti da Maurizio Sarri che si sta ancora curando dalla polmonite e al suo posto in panchina ci sarà Giovanni Martusciello.

Nel corso di questa settimana, lo staff della Juve dovrà decidere chi schierare fra i titolari contro il Napoli e i dubbi di formazione sono in tutti i reparti.

Infatti, in difesa bisognerà capire se verrà confermato Leonardo Bonucci al fianco di Giorgio Chiellini, oppure se troverà spazio Matthijs De Ligt.

Anche a centrocampo c'è un dubbio è riguarda principalmente il ruolo di mezzala sinistra. A Parma, un po' a sorpresa, è stato schierato Blaise Matuidi che ha superato al fotofinish Adrien Rabiot. Anche per la sfida di sabato potrebbe esserci il ballottaggio fra i due francesi.

Rabiot al Tardini è entrato a gara in corso ed è sembrato ancora indietro di condizione perciò è possibile che contro il Napoli Matuidi possa essere riproposto dal primo minuto. In ogni caso lo staff bianconero avrà molto tempo per decidere chi dei due sarà titolare contro il Napoli.

L'altro grande interrogativo che ci si porterà dietro fino a sabato sera riguarderà l'attacco. Infatti, Paulo Dybala sembrava candidato ad una maglia da titolare contro il Parma, ma alla fine la scelta è ricaduta su Gonzalo Higuain. È molto probabile che il 'Pipita' possa essere confermato contro il Napoli.

Martedì la Juve si allenerà al mattino

Questo pomeriggio la Juve ha fatto il suo ritorno alla Continassa per iniziare la sua marcia di avvicinamento alla sfida contro il Napoli. I bianconeri hanno svolto un lavoro atletico e tecnico e hanno svolto anche molti esercizi con il pallone. Nella giornata di martedì, la Juventus proseguirà la preparazione in vista della sfida contro il Napoli, la squadra sarà in campo al mattino al JTC.