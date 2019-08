Il Calciomercato si sta avviando alla sua conclusione e la Juventus nei prossimi giorni cercherà un po' di sfoltire la sua rosa. I bianconeri vorrebbero cercare di cedere Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic per evitare di dover fare dei tagli nella lista Champions. Al momento però non ci sono novità importanti intorno a questi tre giocatori. Del mercato della Juve ne ha parlato a Radio Sportiva, Maurizio Biscardi. Il giornalista si aspetta ancora un colpo da parte di Fabio Paratici: "La dirigenza bianconera sta lavorando. Quando arriverà qualche cessione si apriranno degli spiragli per Icardi".

Inoltre, secondo Maurizio Biscardi, Mauro Icardi avrebbe dato la sua parola alla Juventus.

Biscardi parla del mercato della Juve

Il mercato della Juventus non sembra essere ancora finito anche perché la società sta cercando di fare alcune cessioni. Qualche uscita soprattutto in attacco e questo potrebbe liberare un posto per Mauro Icardi. L'argentino sarebbe in uscita dall'Inter che non lo ritiene più al centro del suo progetto.

Al momento, però, l'argentino sembra intenzionato a rimane a Milano. Del futuro di Mauro Icardi ne ha parlato anche Maurizio Biscardi: "Oggi Icardi ha dato la parola alla Juve e vuole mantenerla, è una mia deduzione". Adesso resta da capire se i bianconeri riusciranno a cedere alcuni esuberi e anche di questo aspetto Biscardi ne ha parlato a Radio Sportiva: "Gli esuberi trovano comodo restare alla Juventus perché lì è comodo vincere".

L'Inter potrebbe alzare le sue richieste per Icardi

La Juventus e l'Inter storicamente si sono spesso date battaglia in campo e fuori e anche in questa estate le scaramucce di mercato tra i due club non sono mancate. I nerazzurri vorrebbero cedere Mauro Icardi e chissà che negli ultimi giorni di mercato non possano essere proprio i bianconeri a bussare alla porta della società lombarda per l'argentino.

Se fosse così, l'Inter avrebbe già una strategia da mettere in atto ovvero alzare le proprie richieste per Icardi. Dunque i nerazzurri ai bianconeri chiederebbero circa 70 milioni per cedere il cartellino dell'argentino. Adesso non resta che attendere di capire se la Juve è riuscita a liberare qualche casella in attacco e se davvero farà la sua offensiva per Mauro Icardi. Oltre al mercato degli attaccanti, Fabio Paratici sta cercando una sistemazione per Daniele Rugani.

Il difensore sembrava ad un passo dalla Roma ma la pista si sarebbe poi raffreddata. Infatti, i giallorossi vorrebbero che la Juve abbassi le sue richieste per Rugani. Anche in questo caso i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se ci sono i margini per riaprire la trattativa che potrebbe portare il difensore juventino nella Capitale.