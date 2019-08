Gli ultimi nove giorni di Calciomercato potrebbero regalare grandi sorprese nelle trattative: tante importanti società stanno cercando di sistemare le rispettive rose, con l'obiettivo dapprima di piazzare gli esuberi e poi possibilmente di acquistare altri giocatori. E' il caso del Real Madrid, che ha tanti calciatori che rischierebbero di non trovare molto spazio nella prossima stagione (Bale, Navas, James Rodriguez), ma anche della Juventus, che qualora non riuscisse a cedere alcuni esuberi, rischierebbe di tenere fuori dalla lista Champions grandi giocatori come Matuidi o Mandzukic.

Alcune trattative potrebbero però definirsi con importanti scambi: è il caso di Juventus e Barcellona, con Mandzukic che potrebbe finire nella città catalana ed il terzino sinistro Miranda a Torino. Secondo Tuttosport, i bianconeri potrebbero anche avviare un clamoroso doppio scambio con il Paris Saint Germain che dovrebbe riguardare in particolar modo giocatori importanti come Pjanic, Emre Can, Verratti e Draxler.

Juve e Psg, possibile doppio scambio fra le due società

Secondo il noto giornale sportivo torinese, Juventus e Paris Saint Germain potrebbero concludere una doppia clamorosa trattativa che riguarderebbe in particolar modo i centrocampisti: Verratti si trasferirebbe a Torino, mentre Pjanic a Parigi. Altro possibile scambio potrebbe essere quello fra Emre Can e Julian Draxler, in questo caso finirebbe a Parigi il mediano ex Liverpool, mentre l'ex Schalke 04 andrebbe a Torino.

Secondo Tuttosport però in quest'ultimo caso i bianconeri preferirebbero l'arrivo di Di Maria, un esterno offensivo ideale per il gioco di Maurizio Sarri. I recenti colloqui fra Paratici e Ramadani, noto agente di Pjanic, avrebbero sollevato il sospetto che il bosniaco possa essere in procinto di lasciare Torino e questa possibilità potrebbe concretizzarsi prima della fine del mercato.

Il mercato della Juventus

Questo doppio scambio porterebbe benefici sia a Juventus che a Paris Saint Germain, ma resta però l'esigenza dei bianconeri di cedere qualche esubero sul mercato: ad esempio è da definire la posizione di Rugani, che sarebbe ancora sul mercato, anche perché non è stato convocato per il match di Serie A contro il Parma.

Piace sempre alla Roma, ma ci sarebbe difficoltà di intesa per via della valutazione al ribasso che fa la società di Pallotta del difensore centrale. La Juventus infatti vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro per il giocatore più i cartellini del centrocampista Riccardi e della punta Celar, mentre la Roma sarebbe disposta ad offrire come cash 10 milioni di euro. Offerta non ritenuta soddisfacente dalla dirigenza della Juventus che valuta il difensore centrale 35-40 milioni di euro.