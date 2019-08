Weekend di Coppa Italia Serie D in programma oggi e domani: si inizia questo pomeriggio alle ore 16.00 con la sfida tra Cjarlins Muzane e Chions. Alla stessa ora scenderanno in campo Sammaurese e Scandicci, mentre un'ora dopo il Francavilla sarà ospite del Castrovillari. Posticipo serale con fischio di inizio fissato alle ore 20.30, con il Legnano che farà visita alla Folgore Caratese.

Gli incontri restanti si disputeranno domenica 25: l'orario di inizio è fissato per le ore 16.00, ma non mancano posticipi sul fischio d'inizio.

Giocheranno invece alle ore 20.00 Savoia-Gelbison, Latina-Aprilia e Foggia-Nardò.

Rinviata la gara Audace Cerignola e Gravina al prossimo 11 settembre, stessa sorte per la gara tra la vincente di Palermo-Biancavilla e Marsala, a causa del ritardo nella preparazione del club rosanero, che ha chiesto ed ottenuto una proroga.

Il regolamento prevede inoltre che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i calci di rigore a stabilire la squadra che avrà diritto di accedere al turno successivo.

Coppa Italia Serie D, risultati e marcatori in tempo reale

Di seguito le gare in programma il 24 e il 25 agosto, valide per il Primo Turno, con aggiornamenti minuto per minuto: