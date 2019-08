La Juventus, da diversi giorni, sta intensificando il lavoro alla Continassa. Infatti, dopo essere rientrata dall'Asia la squadra ha goduto di due giorni di riposo e da martedì scorso, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa.

In questi giorni, la Juve ha svolto quasi sempre delle doppie sedute, ad eccezione di giovedì, quando Sarri ha dato il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Il programma di oggi, invece, ha previsto ancora una doppia seduta e i Campioni d'Italia hanno faticato parecchio.

L'obiettivo del tecnico è quello di inculcare i propri schemi ai suoi ragazzi in vista dell'inizio del campionato. Cristiano Ronaldo e compagni sono molto concentrati in vista della gara contro il Parma e per questo in ogni allenamento ce la mettono davvero tutta. In casa Juve c'è anche grande competitività e nelle partitelle di fine allenamento i bianconeri si danno grande battaglia. Anche nella giornata di oggi, la Juve ha svolto una mini-sfida in famiglia.

Ma la notizia più importante che è arrivata poco fa dalla Continassa, è che Giorgio Chiellini ha ripreso ad allenarsi in gruppo: a comunicarlo è stato lo stesso club bianconero sul suo sito internet. Dunque anche il numero 3 juventino ha ripreso la preparazione dopo l'infortunio al polpaccio e adesso non resta che attendere di capire se lo si potrà vedere in campo nelle prossime amichevoli, oppure se verrà preservato in vista dell'inizio del campionato.

Sabato prossimo ci sarà la sfida contro l'Atletico Madrid

La Juventus, oggi, ha lavorato soprattutto sulla tattica ad una settimana esatta dalla prossima amichevole. Infatti, sabato 10 agosto, i bianconeri saranno in campo a Stoccolma per sfidare l'Atletico Madrid.

In questa partita, Maurizio Sarri vorrà vedere qualche progresso a livello di gioco visto che la squadra avrà nelle gambe dieci giorni di duro lavoro.

Contro i colchoneros il tecnico toscano potrebbe provare la formazione che schiererà nella prima di campionato contro il Parma e chissà se ci sarà spazio anche per Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino fino ad ora non è ancora sceso in campo visto che, a causa dell'infortunio al polpaccio, non aveva potuto prendere parte alla tournée asiatica.

Da lunedì il gruppo sarà al completo

Domani la Juventus non sarà al lavoro alla Continassa, visto che Maurizo Sarri concederà la domenica di riposo ai suoi ragazzi.

La squadra si ritroverà al JTC nella giornata di lunedì per continuare a preparare la sfida di sabato prossimo contro l'Atletico Madrid. I bianconeri, in questi giorni, stanno lavorando con il gruppo praticamente al completo e all'appello mancano solo Alex Sandro e Paulo Dybala. Il brasiliano e l'argentino sono attesi al JTC nella giornata di lunedì.

Alex Sandro si presenterà di certo alla Continassa, mentre per Paulo Dybala incombe la questione mercato.

Se l'argentino dovesse raggiungere un accordo con il Manchester United entro lunedì è possibile che non si presenti nemmeno alla Continassa per andare direttamente in Inghilterra, in caso contrario invece sarà a disposizione di Sarri.