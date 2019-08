La Juventus è al lavoro per rinforzare la squadra e, in particolar modo, Fabio Paratici si è concentrato sullo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Al momento le parti stanno continuando a sentirsi e i contatti tra i bianconeri e gli inglesi starebbero proseguendo anche in queste ore. La Juve e lo United sperano di poter chiudere quest'operazione che, per ora, sembra essere bloccata da Paulo Dybala.

L'argentino non avrebbe ancora un accordo con gli inglesi e solo quando verrà trovata un'intesa si potrà procedere con lo scambio con Romelu Lukaku. La Juve, però, non sta lavorando solo con lo United visto che Paratici si muove su più tavoli. Infatti, il ds juventino sta trattando anche con il Manchester City per uno scambio fra Joao Cancelo e Danilo, ma anche in questo caso ci sono alcune distanze da colmare.

Juve - Danilo, non c'è intesa sull'ingaggio

In queste ore La Juventus sta cercando la quadratura del cerchio nelle trattative con lo United e il City. Per ora le difficoltà riguardano soprattutto gli ingaggi di Paulo Dybala e Danilo. L'argentino da diversi giorni, tramite il suo agente, sta cercando un'intesa con i Red Devils. Al momento la Joya e lo United non avrebbero l'accordo né per quanto riguarda i diritti di immagine né per quanto riguarda l'ingaggio.

Adesso si attende di capire se e quando questa intesa verrà siglata. Dybala, intanto, resta chiuso all'interno nella sua abitazione torinese in attesa di sviluppi. Se l'accordo con lo United arriverà entro lunedì l'argentino partirà per l'Inghilterra mentre, in caso contrario, la Joya riprenderà il 5 agosto ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Sarri. Dunque la Juve aspetta di capire se l'argentino si accorderà con lo United.

Nel frattempo Paratici sta lavorando anche per trovare un accordo con Danilo. Ma anche in questo caso la difficoltà è legata all'ingaggio del brasiliano. Danilo al City guadagna molto e per lasciare il club inglese il giocatore vorrebbe andare in una società che gli possa garantire uno stipendio superiore. Per tale anche con Danilo la situazione è in una fase di stallo.

Distanza anche tra Juve e City per Cancelo

La Juventus e il City hanno riaperto la trattativa che potrebbe portare Joao Cancelo in Inghilterra.

Questo affare aveva preso il via nel mese di luglio, ma i bianconeri non avevano aperto alla possibilità di inserire nella trattativa anche il cartellino di Danilo. Nelle ultime ore Paratici avrebbe cambiato idea e il dialogo con il City è ricominciato. La trattativa, però, non appare in discesa anche perché le parti valutano in maniera diversa i loro giocatori e al momento ballerebbero parecchi milioni di euro visto che, per cedere il portoghese in cambio di Danilo, i bianconeri vorrebbero un conguaglio di 40 milioni.

Il mercato inglese chiuderà giovedì 8 agosto e perciò resta da capire se la Juve e il City raggiungeranno un'intesa oppure se la trattativa sfumerà definitivamente.