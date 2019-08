La dirigenza bianconera è sempre attenta ai giovani talenti, ed in questo senso gli investimenti su giovani (per la Primavera) come Finnan (dal Cesena) Cerri (dal Pescara) e Joel Ribeiro (dal Losanna) ne sono la dimostrazione. Secondo il Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe individuato un altro giocatore interessante per la Juventus Under 23, si tratta di Miranda, giovane terzino del Barcellona.

Juventus, interesse per Miranda

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo, la Juventus potrebbe decidere di investire su un giovane terzino sinistro del Barcellona: si tratta di Miranda, nazionale spagnolo under 19, autore di un grande Europeo della sua categoria.

Lo spagnolo è valutato dalla società catalana circa 15 milioni di euro, ma il Barcellona vorrebbe inserire una clausola di riacquisto sul giocatore, che la Juventus avrebbe rifiutato. Un prezzo notevole per la sua giovane età ma potrebbe rappresentare un grande investimento per la società bianconera. Il giocatore interessa anche al Betis Siviglia, al Granada e al Maiorca ma l'idea del Barcellona è quella di cederlo in prestito in Olanda, nello specifico all'Utrecht, società con la quale la società catalana ha una collaborazione.

Chi è Miranda

Juan Miranda è un terzino sinistro che ha fatto tutte l'esperienze nelle nazionali giovanili spagnole: il classe 2000 ha iniziato con la Spagna under 17, esordendo nel settembre 2016 e raccogliendo 20 presenze con 3 gol. Con l'under 18 invece ha esordito a giugno 2018 mentre la miglior esperienza con la nazionale giovanile è sicuramente quella con l'under 19, con la quale ha raccolto 19 presenze e 2 gol e ha vinto l'europeo.

Gli altri trofei raccolti sono l'Europeo under 17 mentre con il Barcellona giovanile l'Uefa Youth League nella stagione 2017-2018. Si attendono novità a riguardo, ma resta la volontà del Barcellona di mantenere un diritto di riacquisto sul giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus prosegue il lavoro sulla parte tattica, con Maurizio Sarri che ha iniziato a lavorare da poco con tutta la rosa a disposizione.

Saranno 20 giorni molti importanti, utili a preparare l'esordio della Juventus per sabato 24 agosto alle ore 18 a Parma mentre la seconda partita sarà il big match contro il Napoli. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi funzionali al gioco del tecnico toscano. Piace Lukaku, che potrebbe arrivare a Torino grazie allo scambio con Dybala, quest'ultimo finirebbe al Manchester United.

Altro giocatore apprezzato dalla dirigenza bianconera è Mauro Icardi, oramai fuori rosa all'Inter ma che avrebbe rifiutato un'importante offerta dall'Arsenal perché vuole la Juventus.