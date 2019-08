25' Bayern alza la pressione creando però un pò di confusione che non produce tiri

23' Tiro sbilenco di Goretzka

22' Coman vicino alla rete! ma Hitz respinge sicuro

19' Altro miracolo di Neuer che risponde presente su un tiro da posizione invitante

18' Difesa del Bayern che va in difficoltà sui contropiedi del Borussia

14' Angolo per il Bayern Monaco che però non produce gli effetti desiderati, con un conseguente contropiede di Paco Alcacer con una uscita difettosa di Neur ma per fortuna per il portiere la palla non entra.

11' Fermato Lewandoski da una buona posizione di tiro

8' Tanti errori tecnici ora in questa fase della partita

5' Il Borussia comincia bene ma il Bayern prova a prendere il comando del gioco

2' Parte forte la partita! Reus a botta sicura fa andare al miracolo Neuer che manda in angolo

1' inizia la partita!

Tra poco l'inizio della partita!

Formazioni Ufficiali:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Piszczek, Akanji, Toprak, Schulz; Witsel, Weigl; Sancho, Reus, Guerreiro; Alcacer.

All. Favre

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Boateng, Alaba; Tolisso, Thiago; Müller, Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Kovac

Il Klassiker eccolo qui il primo appuntamento stagionale della Germania, il primo big match che mette in palio la Supercoppa nello stadio del Signal Iduna Park.

Come arrivano e come sono cambiate dal mercato il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco

Mentre il mercato la fa da padrone, in terra tedesca si inizia la stagione il Bayern Monaco reduce dall'amichevole con il Milan, il mercato per i campioni tedeschi aspetta ancora rinforzi dalla parte offensiva.

Ma al Bayern sono già arrivati ben tre difensori: Lucas Hernandez dell'Atletico Madrid per la cifra astronomica di 80 milioni di euro che andrà sulla fascia sinistra, mentre sulla destra arriva Benjamin Pavard terzino destro proveniente dallo Stoccarda per 35 milioni di euro e Marco Friedl di rientro dal prestito dal Werder Brema, in attacco abbiamo Jann-Fiete Arp attaccante centrale di 19 anni dell'Amburgo per 3 milioni di euro.

Nel reparto offensivo però continua la caccia a Sanè del Manchester City.

Il Borussia Dortmund invece arriva da una buona serie di prestazioni ma molto più importante è cambiata la rosa, sono arrivati: Hummels proprio dai bavaresi, per 30,50 milioni difensore che era la colonna portante proprio della squadra che veste le bellissime maglie gialle, mentre davanti Pulisic è andato al Chelsea ma sono arrivati Thorgan Hazard per 25,50 milioni dal Borussia M'gladbach e Julian Brandt dal Bayern Leverkusen per 25 milioni.

