Da ieri pomeriggio la Juventus ha iniziato a mettere nel mirino il match contro il Napoli. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti dopo la domenica di riposo e anche questa mattina, la squadra ha lavorato alla Continassa. La Juve, dunque, cura i vari dettagli in vista della partita di sabato. Il lavoro di oggi ha visto la squadra divisa in reparto e la seduta si è basata sulla tecnica e sulla tattica con tanto di partitella finale.

La Juve vuole arrivare al top per il match di sabato e anche Maurizio Sarri spererebbe di poter essere in panchina. Infatti, stando a quanto afferma La Stampa, il tecnico vorrebbe provare ad essere presente per il match dell'Allianz Stadium. Il tecnico toscano è alle prese con la polmonite e la Juve la scorsa settimana aveva comunicato che l'allenatore non sarebbe stato in panchina nè contro il Parma nè contro il Napoli, però non è da escludere che possa farcela per la sfida del 31 agosto, anche se l'ultima parola spetterà allo staff medico bianconero.

Sarri è sempre presente alla Continassa

Questo avvio di stagione non è stato molto facile per Maurizio Sarri che in queste settimane è alle prese con la polmonite. Il tecnico juventino ovviamente non può scendere in campo con i suoi ragazzi e si deve riguardare. Ma Sarri, ogni giorno, varca i cancelli della Continassa per dare tutte le direttive al suo staff che poi svolge il lavoro in campo. Le condizioni di salute dell'allenatore stanno migliorando e per questo motivo lui starebbe facendo di tutto per essere in panchina nella sfida contro il Napoli.

Maurizio Sarri sta accelerando le cure per essere all'Allianz Stadium sabato sera. Inoltre, il tecnico può contare sull'affetto dei tifosi bianconeri che ieri lo hanno acclamato al suo arrivo alla Continassa. Sarri si è fermato con i sostenitori juventini che lo volevano salutare e si è mostrato molto disponibile scattando anche molti selfie con i fans della Juve. Poi, nel corso della settimana, dovrebbe esserci un nuovo consulto medico e l'allenatore saprà se potrà essere in panchina sabato sera all'Allianz Stadium.

Qualche dubbio di formazione per la Juve

Mentre Maurizio Sarri è in attesa di sapere se potrà essere in panchina contro il Napoli, la sua Juventus sta lavorando in campo per preparare la sfida di sabato. In casa bianconera restano ancora alcuni dubbi di formazione e riguardano tutti i reparti. In difesa ci potrebbe essere un ballottaggio fra Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt, con il primo che sembra favorito sul secondo.

Anche a centrocampo c'è un rebus piuttosto importante, infatti, non è certo che Adrien Rabiot sia titolare e Blaise Matuidi potrebbe essere confermato nella mediana con Miralem Pjanic e Sami Khedira.

Infine c'è la questione più spinosa, ovvero Paulo Dybala. Il numero 10 juventino al momento sembra indirizzato verso la panchina, con Gonzalo Higuain che invece viaggia verso una maglia da titolare, ma in settimana ci saranno ancora molti allenamenti e chissà che le gerarchie non possano essere stravolte.