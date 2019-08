La seconda giornata di Serie A ci regalerà il big match fra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium ma a tenere banco in questi giorni è sicuramente il mercato, considerando che il Calciomercato estivo si chiuderà il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, con Juventus, Napoli e Inter che vorrebbero investire soprattutto sul settore avanzato. La società campana potrebbe a breve ufficializzare l'acquisto a parametro zero di Llorente mentre si attendono novità sul passaggio di Alexis Sanchez alla società di Suning.

Per quanto riguarda la Juventus, l'esigenza principale restano le cessioni, su tutte quelle di Rugani, Matuidi e Mandzukic. Secondo Calciomercato.com però non mancano nella rosa bianconera altri giocatori scontenti, non necessariamente perché saranno ceduti, ma perché potrebbero essere considerati seconde scelte in questa stagione: secondo Calciomercato.com infatti, Paulo Dybala, rimasto in panchina tutta la partita contro il Parma, non avrebbe apprezzato l'esclusione scelta da Maurizio Sarri.

Dybala arrabbiato per l'esclusione a Parma

Secondo il noto sito sportivo, il 10 bianconero si sarebbe arrabbiato per il fatto di non essere stato protagonista nella prima giornata di Serie A a Parma. Come è noto infatti Dybala è rimasto in panchina e gli è stato preferito Higuain, considerato da Sarri più punta rispetto al 10 bianconero. Lo stesso vice-allenatore Martusciello, nel post partita di Parma-Juventus, ha sottolineato come sia stata una scelta tecnica quella di aver preferito Higuain a Dybala, in quanto il 21 bianconero è più punta rispetto all'ex rosanero e proprio per questo l'adattamento di Dybala a quel ruolo richiede più tempo e più lavoro da parte di Maurizio Sarri.

Come è noto, il 10 bianconero è stato uno degli ultimi a raggiungere la rosa nella preparazione estiva, in quanto ha disputato la Coppa America. Proprio per questo il tecnico toscano ha avuto modo di lavorarci meno rispetto ai giocatori che hanno iniziato a luglio la preparazione estiva.

Il mercato della Juventus

Dybala potrebbe quindi rimanere in panchina anche nell'importante match contro il Napoli: la possibilità di una permanenza della Joya bianconero resta notevole, considerando soprattutto che il Paris Saint Germain, interessato all'argentino in caso di cessione di Neymar, dovrebbe investire sul centrocampista offensivo del Crystal Palace Zaha.

Resta possibile lo scambio con l'Inter, con Icardi a Torino e Dybala a Milano, anche se difficilmente due società antagoniste per eccellenza potrebbero decidere di effettuare uno scambio del genere. Le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport parlano anche di una possibile nuova offerta del Tottenham per il 10 bianconero nel calciomercato invernale.