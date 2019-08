Quella di oggi dovrebbe essere una giornata di intenso lavoro per Fabio Paratici. Infatti, il ds della Juventus questo pomeriggio, secondo quanto riportato da Sky Sport, ma anche dalla Gazzetta dello Sport, sarà a Londra e più precisamente allo stadio di Wembley per assistere alla sfida tra il Liverpool e il Manchester City valida per il Community Shield.

Contestualmente Paratici potrebbe parlare con i dirigenti dei Citizens per chiudere lo scambio fra Joao Cancelo e Danilo.

Ma la missione inglese del dirigente juventino dovrebbe riguardare anche l'affare che potrebbe portare Paulo Dybala a Manchester sponda United e Romelu Lukaku a Torino. Al momento però le parti non avrebbero ancora un accordo e sul belga ci sarebbe sempre l'Inter, che potrebbe approfittare magari di una fase di stallo. Dunque saranno giorni molto caldi, anche perché il mercato inglese finirà giovedì 8 agosto e perciò si preannuncia una corsa contro il tempo.

Lo scambio Cancelo-Danilo si potrebbe chiudere a breve

Il ds della Juve Fabio Paratici dunque sarebbe al lavoro per chiudere il doppio scambio con le due squadre di Manchester.

Probabilmente lo scambio fra Joao Cancelo e Danilo potrebbe chiudersi per primo. Oggi Paratici, dopo la sfida fra Liverpool e Manchester City, dovrebbe vedere i dirigenti dei Citizens per chiudere la trattativa che potrebbe portare il portoghese in Inghilterra e il brasiliano in Italia.

La Juve riceverebbe un conguaglio economico per Cancelo visto che la valutazione dei due calciatori è diversa. I bianconeri per cedere il portoghese vorrebbero 60 milioni mentre il club britannico per Danilo vorrebbe circa 30 milioni. Perciò il City dovrà dare un conguaglio come "differenza" ai torinesi. Oggi a Londra ci saranno anche gli agenti dei due esterni e questo fa capire che questo scambio potrebbe essere davvero alle battute finali.

Paratici lavorerebbe anche sul fronte Dybala-Lukaku

Con lo United i bianconeri stanno trattando per scambiarsi Paulo Dybala e Romelu Lukaku, ma si sarebbe parlato anche di Mario Mandzukic. L'affare che riguarda il croato potrebbe essere slegato dallo scambio tra l'argentino e il belga. Quando però si mettono in piedi trattative così importanti ci sono molte cose da sistemare e, visto che il mercato inglese termina l'8 agosto, nelle prossime ore le parti dovranno accelerare per mettere a posto tutti i tasselli.

Se l'affare tra la Juve e lo United dovesse saltare, poi l'Inter potrebbe tentare di inserirsi per arrivare a Romelu Lukaku. Dunque questa situazione andrà monitorata con attenzione. Inoltre, l'ago della bilancia per lo scambio fra Juve e United sarebbe soprattutto Paulo Dybala, dalla decisione della Joya si capirà se questo affare andrà in porto oppure no.