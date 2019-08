Dopo la festa di Villar Perosa, la Juventus è subito tornata a Torino anche perché questa mattina era in programma una seduta mattutina. I bianconeri si sono allenati anche a Ferragosto per preparare la sfida amichevole contro la Triestina.

Questa mattina, però, Cristiano Ronaldo non era in campo con i compagni. CR7 ha accusato un lieve problema muscolare e per questo motivo lavora a parte. La sua presenza per la partita contro la Triestina è in dubbio, ma dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida di campionato contro il Parma.

Mentre Cristiano Ronaldo svolgeva un Lavoro differenziato, i suoi compagni svolgevano una seduta atletica e con il pallone con tanto di partitella finale. Ovviamente al termine dell'allenamento i giocatori hanno rivelato quale squadra si è aggiudicata la partita odierna.

Domani la Juve si allenerà al pomeriggio

La Juventus, ormai, è completamente concentrata sull'inizio della nuova stagione. La squadra lavora con grande intensità per preparare la gara del 24 agosto contro il Parma e per arrivare al meglio a questo appuntamento, sabato alle ore 20:30 i bianconeri affronteranno la Triestina.

Maurizio Sarri ha voluto fortemente questa amichevole proprio per testare la preparazione della Juve. La partita tra i Campioni d'Italia e la Triestina sarà seguita da una buona cornice di pubblico, visto che i tifosi juventini stanno acquistando un buon numero di biglietti per questo match. Chi non potrà assistere alla partita dal vivo potrà vederla in televisione su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Per preparare la sfida contro la Triestina, la squadra bianconero si ritroverà domani alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana. Venerdì, Maurizio Sarri farà alcune prove tattiche e probabilmente potrebbe anche provare la formazione da contrapporre alla Triestina.

Bernardeschi ringrazia il popolo bianconero

Uno degli appuntamenti più attesi dal popolo bianconero è quello di Villar Perosa.

Il vernissage in famiglia è una tradizione immancabile a cui sono molto legati anche i calciatori della Juve.

Federico Bernardeschi con un bel post su Instagram ha spiegato l'importanza che tale evento ha per lui e i suoi compagni: "Villar Perosa è il simbolo della nostra storia, quella della Juventus", ha scritto il numero 33 juventino, il quale poi ha aggiunto che per i bianconeri l'appuntamento da Villar Perosa esiste da 60 anni.

Bernardeschi ha anche scritto che l'amichevole in famiglia serve pure a lui e ai suoi compagni per avere la giusta carica per partire con il piede giusto nella stagione che sta per iniziare. Infine, il numero 33 della Juve ha voluto ringraziare il popolo bianconero: "Grazie a tutti voi che siete venuti e che ci seguite sempre!".