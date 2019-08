Quella di oggi, è stata una giornata speciale per i giocatori della Juventus che sono stati a Villar Perosa per la classica amichevole in famiglia. La squadra ha iniziato molto presto la sua giornata visto che prima di salire in Val Chisone si è ritrovata alla Continassa. Infatti, la Juve in mattinata si è allenata, poi ha pranzato al JHotel e infine ha lasciato Torino per andare a Villar Perosa. I bianconeri, però, non hanno fatto la tradizionale tappa a Villa Agnelli visto che la dimora della famiglia è in ristrutturazione.

Dunque il presidente Andrea Agnelli ha dovuto fare il suo classico discorso di inizio anno al campo e non nella sua casa. Ad assistere alla sfida in famiglia era presente tutta la dirigenza juventina e c'era anche John Elkann che ha avuto modo di salutare la squadra e di conoscere i nuovi acquisti. Dopo la gara di Villar Perosa la Juve è rientrata immediatamente a Torino. Domani dovrebbe essere un Ferragosto di lavoro per Maurizio Sarri, anche se non è stato comunicato se e quando la squadra si allenerà.

Nei prossimi giorni si penserà soprattutto alla prima di campionato e Cristiano Ronaldo dovrebbe lavorare a parte. Infatti, CR7, oggi, non è sceso in campo a Villar Perosa a causa di un affaticamento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Stando a quanto afferma Sky Sport, la presenza del portoghese per la sfida contro il Parma non dovrebbe essere in discussione.

Sabato la sfida con la Triestina

La Juventus, nelle prossime ore, si ritroverà alla Continassa per mettere nel mirino i prossimi impegni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

I bianconeri, infatti, devono preparare la prima di campionato contro il Parma e per arrivare al meglio alla sfida del 24 agosto, nella serata di sabato saranno in campo al Nereo Rocco di Trieste. Il 17 agosto alle 20:30 la Juve affronterà la Triestina e lo farà per capire come procede la preparazione. A Trieste i Campioni d'Italia troveranno un grande affetto e molti tifosi si stanno organizzando per vedere la partita.

Chi non potrà vedere la sfida del Nereo Rocco può comunque assistere al match dal divano di casa, infatti, la partita tra la Juventus e la Triestina sarà trasmessa su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251. Per questo match, però, non si sa ancora se ci sarà Cristiano Ronaldo. CR7 ha accusato un lieve affaticamento muscolare che gli ha impedito di essere in campo a Villar Perosa. Nei prossimi il fenomeno portoghese svolgerà un'attività differenziata, anche se la sua presenza per il match del 24 agosto non sembra essere in discussione.

Chiellini ringrazia il popolo della Juve

Come gli anni scorsi il popolo della Juve ha abbracciato la squadra a Villar Perosa. Il Capitno Giorgio Chiellini, con un post su Instagram ci ha tenuto a ringraziare tifosi accorsi in Val Chisone.