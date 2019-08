Dopo due giorni di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, si è allenata alla Continassa. La squadra di Maurizio Sarri ha iniziato a preparare le prossime due amichevoli: la prima è quella di domani a Villar Perosa, poi la seconda sarà in programma sabato. Infatti, la Juventus ha annunciato ufficialmente che il 17 agosto i campioni d'Italia saranno in campo per affrontare la Triestina. La sfida si giocherà alle 20:30 al Nereo Rocco di Trieste e i tifosi bianconeri della zona sono già a caccia di un biglietto per poter vedere Cristiano Ronaldo e compagni.

Chi non riuscisse ad andare allo stadio potrà seguire la sfida di sabato in televisione visto che sarà trasmessa da Sky.

Juventus-Triestina sarà visibile su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251, con inizio alle 20,30. Proprio per arrivare al meglio a questo appuntamento, quest'oggi la Juve ha ripreso gli allenamenti. La seduta di questo pomeriggio, però, non è stata diretta da Maurzio Sarri. Infatti, l'allenatore è arrivato alla Continassa, ma è uscito praticamente subito dal JTC.

Maurizio Sarri, stando a quanto afferma Sky Sport, è stato rimandato a casa dai medici bianconeri poiché afflitto ad un attacco influenzale. La squadra perciò si è allenata senza il proprio tecnico.

Ramsey si allena con la squadra

Oggi pomeriggio anche Aaron Ramsey è sceso in campo con i compagni. Il gallese lavora in gruppo e il suo rientro sembra essere sempre più vicino. La Juve, con un post Instagram, ha condiviso le immagini che ritraggono proprio Ramsey durante l'allenamento odierno.

Domani giornata speciale in casa Juve

Domani, per il mondo juventino sarà la giornata più importante dell'estate. Infatti, la tradizionale amichevole di Villar Perosa è l'appuntamento fisso per ogni bianconero che lo attende sempre con grande trepidazione. In Val Chisone saliranno moltissimi tifosi juventini visto che i 4.800 biglietti sono andati polverizzati in poche ore.

La squadra sarà a Villar Perosa nel pomeriggio e prima di scendere in campo i giocatori saranno ospiti a Villa Agnelli dove ci sarà il classico discorso di inizio stagione del Presidente della Juventus Andrea Agnelli.

La giornata dei bianconeri sarà molto intensa anche perché al mattino Maurizio Sarri farà svolgere una seduta di allenamento ai suoi ragazzi alla Continassa. Poi la Juve pranzerà al JHotel e successivamente partirà in pullman per raggiungere villa Agnelli.

Maurizio Sarri nella sfida contro la Primavera farà giocare quasi tutti i suoi giocatori e sarà interessante capire se Paulo Dybala sarà in campo dal primo minuto. Infatti, è possibile che la Juve giochi con il 4-3-3.

Cristiano Ronaldo dovrebbe essere titolare con uno fra Douglas Costa e Federico Bernardeschi a completare il trio è aperto il ballottaggio a tre fra il numero 10 juventino, Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic.

Buffon torna a Villar Perosa

Per gli juventini Villar Perosa è qualcosa di unico e speciale e domani potrà tornare ad assaporare queste emozioni anche Gigi Buffon. Il portiere della Juve ieri sui social ha spiegato quanto sia felice di essere tornato a casa e che sta attendendo con gioia l'appuntamento di domani: "Mercoledì c'è Villar Perosa, un luogo che ormai fa parte della mia vita".

Buffon ha già vissuto diverse volte l'emozione speciale di Villar Perosa e ora potrà nuovamente vivere queste sensazioni: "Quest'anno con un sapore particolare, per sentirmi ancora di più in famiglia. La mia famiglia!".

Il portiere bianconero ha raccontato che non vede l'ora che arrivi la prima di campionato, che la Juve giocherà in uno stadio speciale per lui come il Tardini e poi ha sottolineato che aspetta con trepidazione anche il ritorno nella 'sua casa': l'Allianz Stadium.