Ieri la Juventus era a Stoccolma per sfidare l'Atletico Madrid. Al termine della partita contro gli spagnoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa e ha toccato diversi argomenti e ovviamente si è soffermato anche sul mercato. Il tecnico toscano ha spiegato che adesso la Juve deve sfoltire la sua rosa perché ad oggi dovrebbe tenere fuori sei giocatori dalla lista Champions. Il mercato, a quanto pare, sta creando alcune difficoltà alla dirigenza bianconera che non riesce a piazzare gli esuberi.

La lista dei possibili partenti è molto lunga e sono ben otto i calciatori che potrebbero lasciare Torino. Fra questi ci sono anche Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Quest'ultimo però non vorrebbe lasciare la Juve. Le prossime settimane, quindi, saranno molto calde per Fabio Paratici che dovrà trovare le giuste soluzioni per sfoltire la rosa. Gli altri possibili partenti sono Mattia Perin, Paulo Dybala, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Daniele Rugani e Luca Pellegrini.

Dybala resta in bilico

L'attacco della Juve, nelle prossime settimane, potrebbe cambiare e anche parecchio.

Infatti, tre punte juventine sono a rischio cessione. La Juve, come detto, vorrebbe cedere Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, ma per entrambi ci sono delle difficoltà ed ecco perché alla fine il sacrificato potrebbe essere Paulo Dybala. L'argentino rispetto ai due compagni potrebbe avere più richieste e potrebbe essere più semplice per Fabio Paratici trovare una soluzione. Probabilmente si saprà qualcosa in più sul futuro di Dybala nelle prossime settimane proprio perché bisognerà capire come si evolve il mercato.

Infatti, nelle ultime ore della campagna trasferimenti possono essere prese in considerazione anche delle idee che magari nel corso dell'estate non vengono minimamente contemplate. Dunque è inevitabile che ci possano essere molte sorprese nel mercato della Juve. Il nome di Paulo Dybala viene accostato anche all'Inter che vorrebbe provare a fare uno scambio con Mauro Icardi, ma questa pista per ora sembra essere piuttosto fredda.

Luca Pellegrini potrebbe partire

Questa estate la Juventus si è assicurata il cartellino di Luca Pellegrini nell'ambito della trattativa che ha portato Leonardo Spinazzola a Roma. Adesso però il ragazzo classe '99 potrebbe già lasciare Torino, seppure in prestito. Su di lui ci sono molte squadre ma il Cagliari starebbe spingendo più delle altre per averlo.

Pellegrini dunque potrebbe presto lasciare la Juve, anche perché i bianconeri hanno la necessità di sfoltire la loro rosa.

Per questo motivo Fabio Paratici potrebbe accettare una delle tante richieste di prestito che sta ricevendo.

Oltre a lui in difesa potrebbe partire anche Daniele Rugani. Il numero 24 juventino è uno dei pochi che ieri contro l'Atletico Madrid non ha giocato nemmeno un minuto. Un indizio in più sull'idea che il futuro di Rugani possa essere lontano da Torino e dalla Juve.