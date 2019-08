Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe deciso di non puntare più su Paulo Dybala e lo avrebbe quindi messo sul mercato. Una scelta alquanto discutibile, dopo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, tecnico che apprezza moltissimo giocatori con le caratteristiche tecniche dell'attaccante argentino. Dalla Spagna, però, arriva una notizia sorprendente: stando a quanto riporta il sito iberico "Defensa Central", la Juventus avrebbe offerto Paulo Dybala al Real Madrid.

La "Joya" non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri, che avrebbe dato il via libera per il suo trasferimento nella capitale spagnola, dove troverebbe un suo grandissimo estimatore, Florentino Perez. A Madrid Dybala affiancherebbe Luka Jovic, nuovo acquisto delle "merengues" e formerebbe un attacco davvero molto interessante. Dybala sarebbe stato offerto al Real Madrid tramite intermediari; un primo sondaggio per palpare le volontà della dirigenza spagnola, che deve sfoltire il reparto offensivo.

Giocatori come Bale, Isco, e James Rodriguez, infatti, non rientrano nei piani del tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Lo stesso James, che è seguito da tempo dal Napoli, sarebbe entrato nel mirino della dirigenza bianconera. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Dybala-James Rodriguez

Non è escluso che la Juventus decida di proporre uno scambio al Real Madrid, mettendo sul piatto Paulo Dybala e chiedendo il cartellino di James Rodriguez più soldi.

In questo modo, la Juventus farebbe uno sgarbo anche al Napoli, club che ha messo nel mirino il forte giocatore colombiano per la prossima stagione. In ogni caso, la Juventus non avrebbe intenzione di puntare su Dybala. Tra lui e Cristiano Ronaldo non c'è mai stato un buon feeling e a dirlo sono i numeri. Come evidenzia "La Gazzetta dello Sport'', in venticinque partite di Serie A giocate da Paulo Dybala insieme a Cristiano Ronaldo, l'attaccante argentino ha segnato solo quattro reti, contro le sedici del campione portoghese.

Ronaldo avrebbe già manifestato il desiderio di giocare insieme a Mauro Icardi nella prossima stagione, che dunque andrebbe a ricoprire il ruolo che era stato di Benzema al Real Madrid. Al momento, però, le mancate cessioni stanno bloccando il mercato in entrata dei bianconeri e anche Icardi sta perdendo la pazienza. Fabio Paratici, in ogni caso, farà di tutto per acquistare l'ormai ex numero nove nerazzurro.

La dirigenza bianconera, però, vorrebbe acquistarlo a quaranta milioni di euro, mentre l'Inter lo valuta non meno di settanta.