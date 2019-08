Il mercato potrebbe regalare altri importanti acquisti gli ultimi 11 giorni di trattative: in particolar modo le società che sembrerebbero più attive sono quelle di vertice, su tutte Juventus, Napoli ed Inter. I bianconeri sono soprattutto impegnati nelle cessioni, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e per cercare di sistemare il bilancio, provato da pesanti investimenti (su tutti quello riguardante il difensore De Ligt dall'Ajax).

Di recente il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è stato a Barcellona per incontrare i dirigenti della società catalana: l'incontro avrebbe riguardato diversi giocatori che potrebbero entrare in alcuni scambi. Oltre a quello possibile fra Miranda e Mandzukic, secondo Tuttosport, il Barcellona avrebbe chiesto alla Juventus di avviare uno scambio fra due centrocampisti: Emre Can nella città catalana e Rakitic a Torino.

Juventus, possibile scambio con il Barcellona Emre Can-Rakitic

Secondo il noto giornale sportivo torinese, il Barcellona vorrebbe lo scambio con la Juventus, che dovrebbe portare in Spagna il centrocampista tedesco Emre Can e in Italia Rakitic. Come è noto, infatti, alcuni addetti ai lavori hanno parlato della possibilità della dirigenza bianconera di considerare una cessione del nazionale tedesco, ritenuto il profilo non ideale come centrocampista da Maurizio Sarri.

Inoltre la partenza del nazionale tedesco potrebbe determinare una clamorosa plusvalenza, essendo arrivato lo scorso anno a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Liverpool. Inoltre Rakitic è da sempre apprezzato dalla dirigenza bianconera, in quanto in grado di garantire quantità e qualità al centrocampo.

La Juventus ha già in rosa Ramsey

Bisogna, però, aggiungere che un giocatore simile la Juventus lo ha già in rosa (Aaron Ramsey): inoltre, Emre Can rappresenterebbe un importante jolly per Sarri, in quanto duttile sul piano tattico.

Il nazionale tedesco, infatti, può essere schierato non solo davanti alla difesa ma anche come difensore centrale ed eventualmente terzino destro. Ricordiamo, infatti, la partita di Champions League dello scorso anno contro l'Atletico Madrid, quando Allegri ebbe l'intuizione di schierare Emre Can terzo difensore centrale di destra, scelta rivelatasi decisiva per il passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea.

Si attendono quindi novità a riguardo anche se probabilmente la trattativa che potrebbe concretizzarsi in maniera più immediata dovrebbe essere lo scambio Miranda e Mandzukic. La Juventus, infatti, è alla ricerca di una riserva come terzino sinistro di Alex Sandro considerando anche la cessione in prestito al Cagliari di Pellegrini.