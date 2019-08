La Juventus continua a lavorare sul mercato con l'esigenza principale che resta quella di cedere alcuni esuberi per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. I principali indiziati a lasciare Torino sono essenzialmente tre: Rugani, Matuidi e Mandzukic, anche se non è da escludere la possibile partenza di Emre Can. Di recente il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato a Barcellona per discutere con la dirigenza catalana: argomento principale sarebbero stati alcuni presunti scambi fra le due società.

Si è parlato di quello fra il terzino sinistro Miranda e la punta croata Mandzukic, dello scambio fra Emre Can e Rakitic ma è stata lanciata di recente un'indiscrezione da parte del Corriere dello Sport che riguarderebbe anche in questo caso Mandzukic. In particolar modo il croato si potrebbe trasferire a Barcellona mentre a Torino potrebbe arrivare il centrocampista offensivo Dembelé.

Juventus, possibile scambio con il Barcellona fra Mandzukic e Dembelé

Secondo il noto giornale sportivo romano, Mandzukic resta la punta che nutre del principale interesse del Barcellona e dopo essere stato 'coinvolto' nell'indiscrezione di un possibile scambio con Miranda, questa volta il Corriere dello Sport ha lanciato la notizia secondo la quale la punta croata potrebbe essere la protagonista di un'altra possibile trattativa, che porterebbe a Torino il centrocampista offensivo della nazionale francese Dembelé, con il croato nella città catalana.

Il giocatore francese attualmente è infortunato per alcune settimane, inoltre la trattativa potrebbe rivelarsi complicata soprattutto perché ha una clausola rescissoria notevole (400 milioni di euro): questo potrebbe significare che la Juventus dovrebbe aggiungere un'importante offerta cash oltre al cartellino di Mandzukic. Il francese è stato acquistato per quasi 150 milioni di euro dal Borussia Dortmund ma anche per via degli infortuni non è riuscito a dimostrare in toto tutte le sue potenzialità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

L'esigenza principale della Juventus restano le cessioni: oltre a Mandzukic, i probabili partenti dovrebbero essere Rugani e Matuidi ma non è da escludere anche la cessione di Emre Can, che garantirebbe un'ottima plusvalenza essendo arrivato a parametro zero l'anno scorso dopo l'esperienza al Liverpool. Per quanto riguarda il difensore centrale, sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Roma, con la Juventus che lo valuta almeno 30 milioni di euro.

Potrebbe essere inserito nella trattativa un giovane che interessa molto ai bianconeri, ovvero il centrocampista Alessio Riccardi ritenuto uno dei giovani italiani più interessanti. Per Matuidi invece vi è l'interesse del Paris Saint Germain.