Il mercato estivo si sta avviando alla conclusione e la Juventus spera di riuscire a vendere alcuni giocatori. Al momento, però, su questo fronte sembra tutto fermo visto che stamattina sembra sfumata l'ipotesi Roma per Daniele Rugani. I giallorossi avrebbero raggiunto un accordo con il Manchester United per Smalling. Adesso resta da capire se per Daniele Rugani si aprirà qualche nuova opportunità di mercato.

In attesa di capire se si muoverà qualcosa in uscita, la Juve lavorerebbe anche su altri fronti. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero avviato i contatti con l'entourage di Federico Bernardeschi per parlare del rinnovo di contratto. Dunque l'intenzione della Juve sarebbe quella di blindare il suo numero 33.

Momento d'oro per Bernardeschi

Federico Bernardeschi sta vivendo un momento davvero d'oro.

L'attaccante della Juventus, come ha rivelato Gabriele Parpiglia, qualche mese fa è diventato papà e adesso per lui potrebbe arrivare un'altra bella notizia. Infatti, la Juve avrebbe contattato l'entourage di Federico Bernardeschi per parlare del rinnovo di contratto. Il club bianconero vorrebbe offrire all'attaccante di Carrara un prolungamento fino al 2024. Il numero 33 juventino sembra essere completamente al centro del progetto della Juve ed il suo possibile rinnovo ne sarebbe la testimonianza.

Mandzukic dice no al Paris Saint-Germain

La Juve, in questi ultimi giorni di mercato, vorrebbe provare a sfoltire la rosa, ma purtroppo il lavoro di Fabio Paratici non sembra in discesa. Infatti, il Paris Sain-Germain si sarebbe fatto avanti per avere Mario Mandzukic, ma il croato avrebbe detto no ad un trasferimento in Francia. Il numero 17 juventino vorrebbe rimanere a Torino fino a gennaio. Mandzukic non sarebbe al centro del progetto di Sarri e adesso rischierebbe di essere escluso dalla lista Champions.

Oltre alla situazione del croato andrà monitorata anche quella di Daniele Rugani che, come già anticipato, non dovrebbe più andare alla Roma. I giallorossi hanno praticamente chiudo per Smalling e perciò non si faranno più avanti con la Juve per il difensore toscano. Il futuro di Demiral sembra, invece, delineato visto che dovrebbe rimanere a Torino, anche se il Milan si era fatto avanti. I rossoneri avevano anche offerto in cambio Suso, ma questa ipotesi non aveva comunque scaldato la Juventus. Il turco salvo clamorose sorprese dovrebbe rimanere in bianconero.

Neymar vicino al ritorno a Barcellona

Neymar sarebbe invece vicino al ritorno al Barcellona e la cessione del brasiliano potrebbe indurre il Paris Saint-Germain a farsi avanti per Paulo Dybala. Fino a ieri da Parigi non arrivava nessun segnale direzione Torino però nelle ultime ore di mercato magati potrebbe cambiare qualcosa e i francesi potrebbero bussare alla porta della Juve per la Joya.