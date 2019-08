Questi ultimi giorni di mercato sono molto frenetici per i dirigenti delle squadre che stanno cercando di piazzare gli ultimi colpi. Anche la Juventus è all'opera e sta cercando soprattutto di sfoltire la rosa. Al centro del mercato bianconero ci sono soprattutto tre giocatori Daniele Rugani, Merih Demiral e Mario Mandzukic. Il futuro dei due difensori, però, sembra essere strettamente legato. Infatti, la Juve preferirebbe cedere Daniele Rugani piuttosto che Merih Demiral.

Ma la trattativa con la Roma per il numero 24 juventino continua a subire battute d'arresto. Infatti, i giallorossi vorrebbero Rugani in prestito con diritto di riscatto. Questa formula non piace alla Juve che preferirebbe un obbligo di riscatto. Perciò le parti si dovranno nuovamente aggiornare.

Il Milan insiste per il difensore turco

Le continue difficoltà nella trattativa fra la Juventus e la Roma per Daniele Rugani lasciano in bilico il futuro di Merih Demiral.

Il turco piace al Milan che per averlo sarebbe disposto a versare alla Juve 35 milioni. I bianconeri, però, non sembrano intenzionati a cedere Demiral ma, se negli ultimi giorni di mercato non si sbloccherà la situazione di Rugani, Paratici potrebbe rivedere i suoi piani. In uscita resta anche Mario Mandzukic. Il croato nelle ultime ore è stato richiesto dal Paris Saint - Germain. Adesso si attende di capire cosa deciderà di fare Mandzukic che potrebbe non apprezzare un trasferimento last minute.

Il numero 17 juventino potrebbe anche rimanere alla Juve fino a gennaio e poi eventualmente nella sessione invernale di mercato potrebbe valutare con calma il suo futuro. Comunque, Mandzukic avrà tempo fino al 2 settembre per decidere se rimanere a Torino oppure no.

Si continua a parlare di Rakitic

Il nome di Ivan Rakitic continua ad essere accostato alla Juventus. Il croato al Barcellona non trova spazio e il club catalano vorrebbe sfoltire la sua rosa.

Per questo motivo Ivan Rakitic potrebbe anche lasciare la Spagna in prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione 2019/2020. Nei vari discorsi con il Barcellona la Juve avrebbe provato anche ad inserire il nome di Emre Can, ma i i blaugrana non avrebbero preso in considerazione questa opportunità proprio perché vorrebbero sfoltire la loro rosa. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà questa situazione.

Se Juve e Barcellona dovessero arrivare ad un accordo bisognerà vedere quale sarà la decisione dello stesso Ivan Rakitic. Il croato in bianconero potrebbe portare grande qualità ma almeno questa sembra essere solo una suggestione di mercato anche se questa pista va comunque monitorata con attenzione.