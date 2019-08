Grande attesa per Juventus-Napoli, big match della seconda giornata di serie A in programma sabato 31 agosto con fischio d'inizio alle 20.45.

Le due formazioni sono pronte a sfidarsi in un confronto che non può ancora definirsi come una sfida scudetto ma che può essere molto importante sul piano psicologico. La Juventus nella prima giornata del torneo è riuscita ad avere la meglio sul campo del Parma, mentre il Napoli ha vinto in trasferta in un confronto ricco di gol sul campo della Fiorentina.

Due squadre rodate e nelle quali non mancano di certo i campioni, sia da parte che dall'altra. Assi come Ronaldo e Insigne, tanto per fare un esempio, che sono in grado da soli di fare la differenza. I due allenatori Sarri e Ancelotti hanno ancora alcuni dubbi da sciogliere, dubbi che probabilmente saranno sciolti solamente nelle ore antecedenti il match.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

Per quanto riguarda la formazione della Juventus, c'è da dire che l'allenatore Maurizio Sarri deve ancora sciogliere diversi dubbi.

Non in porta, dove giocherà Szczesny. Il tecnico pare intenzionato a schierare la sua squadra con il 4-3-3, con Bonucci e Chiellini ancora titolari al centro della difesa e De Ligt in panchina. A destra De Sciglio pare essere favorito su Danilo, a sinistra giocherà sicuramente Alex Sandro. Per quanto riguarda la linea mediana, Khedira e Pjanic sembrano essere sicuri di un posto, mentre l'ultima maglia da titolare se la giocheranno Matuidi e Rabiot.

Le quotazioni di quest'ultimo sembrano essere in ascesa e il suo talento potrebbe essere fondamentale in una sfida come questa. Per quanto riguarda l'attacco come al solito il punto fermo nell'undici bianconero si chiama Cristiano Ronaldo. Non si può fare a meno del suo fiuto del gol e del suo talento in partite come queste. Sarri al suo fianco potrebbe far giocare ancora una volta Higuain e Douglas Costa.

Per quanto riguarda invece la formazione del Napoli, sembrano esserci meno dubbi. Milik non dovrebbe essere della partita a causa di un infortunio, il nuovo acquisto Lozano al massimo andrà in panchina. Carlo Ancelotti per la sua squada dovrebbe scegliere come modulo il 4-4-2. In porta conferma per Meret, in difesa Di Lorenzo e Ghoulam dovrebbero essere i due esterni, con Manolas-Koulibaly coppia di centrali.

In mezzo al campo non mancherà la corsa di Allan abbinata alla qualità di Fabian Ruiz. Sugli esterni invece giocheranno sicuramente Callejon, spesso l'uomo in più del Napoli in questa fase della stagione, e Zielinski. In attacco ci sarà la coppia "leggera" formata da Insigne e Mertens, che con velocità e tecnica possono mandare in crisi qualsiasi difesa.