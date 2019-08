Il mercato si avvia alla sua conclusione e c'è molta curiosità su come si muoverà la Juventus. Le situazioni che più vanno monitorate sono quelle di Daniele Rugani e Paulo Dybala. Il difensore sembra in uscita, mentre il numero 10 juventino resta in bilico. Chi, invece, sembra uscito dal mercato è Gonzalo Higuain. Il Pipita sarebbe riuscito a convincere la società a puntare ancora su di lui. Dunque Higuain sembra certo della permanenza e probabilmente questo va a discapito di Mario Mandzukic che in questi ultimi giorni di mercato potrebbe partire.

Dybala resta in bilico

L'attacco della Juventus, nell'ultima settimana di mercato, potrebbe subire dei piccoli cambiamenti. Infatti, Mario Mandzukic sarebbe in uscita, mentre Paulo Dybala ancora non è certo di una conferma. Il numero 10 juventino, nella prima giornata di campionato è partito dalla panchina e su di lui resterebbe l'ombra del Paris Saint - Germain che potrebbe farsi avanti in caso di cessione di Neymar.

Per quanto riguarda, invece, Gonzalo Higuain la sua posizione ormai sembra essere la più tranquilla. Infatti, il Pipita, salvo clamorose sorprese, dovrebbe restare a Torino. Perciò gli ultimi giorni di mercato saranno molto caldi sul fronte Mandzukic anche perché qualcuno in attacco dovrà partire per non rischiare di restare fuori dalla lista Champions.

Infatti, questo elenco dovrà essere formato solo da 25 giocatori (di cui 3 portieri) e perciò qualcuno dovrà per forza essere escluso a meno che non venga ceduto entro il 2 settembre. Per questo motivo il mercato della Juve potrebbe riservare qualche sorpresa. Uno dei candidati a lasciare Torino è Daniele Rugani.

Rugani in uscita

Maurizio Sarri venerdì scorso non ha convocato Daniele Rugani per la trasferta di Parma per lasciarlo tranquillo visto che è al centro di alcune voci di mercato. Il numero 24 juventino sembrava ad un passo dalla Roma ma poi la trattativa si è bloccata e adesso si aspetta di capire se si sbloccherà. Infatti, è possibile che i giallorossi tornino alla carica visto che sono alla ricerca di un difensore.

Rugani comunque alla Juve rischia di non trovare molto spazio ed è per questo che anche per il giocatore la soluzione migliore sarebbe quella di andare a giocare altrove. Inoltre, dalla Spagna si torna a parlare di un possibile scambio tra Ivan Rakitic e Emre Can. Il croato nelle prime giornate della Liga non è stato utilizzato da Valverde e per questo motivo potrebbe lasciare il Barcellona. Perciò non è da escludere che i blaugrana e la Juve possano risentirsi proprio per parlare di Emre Can e Ivan Rakitic. Dunque anche questa pista andrà monitorata in questi ultimi giorni di mercato.