Sono giorni molto intensi per Fabio Paratici che sta cercando di sfoltire la rosa della Juventus. I nomi che in queste ultime ore sembrano essere al centro del mercato sono quelli di Paulo Dybala, Daniele Rugani e Merih Demiral. Il numero 10 juventino, nella sfida contro il Parma, non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per 90 minuti. Questo ha riacceso le voci di mercato intorno a Paulo Dybala e si torna a parlare di una possibile trattativa con l'Inter, che potrebbe portare Mauro Icardi a Torino e la Joya a Milano.

Ma stando a quanto afferma Sky Sport, dalla Juventus non arriverebbero segnali per uno scambio con i nerazzurri. Dunque al momento questa resta una suggestione di mercato e niente di più.

Intanto Dybala lavora alla Continassa

Il nome di Paulo Dybala resta al centro del mercato visto che ancora non si ha la certezza assoluta che la Joya possa restare a Torino. In attesa di sapere quale sarà il suo futuro, l'argentino continua a lavorare alla Continassa insieme ai suoi compagni.

Oggi Dybala faceva anche parte della squadra che ha vinto la partitella di fine allenamento. Perciò il numero 10 juventino non sembra distratto dalle voci di mercato e sta proseguendo il lavoro al JTC in vista del match contro il Napoli. Dybala mercoledì, insieme a tutti i suoi compagni, sarà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. In questi giorni il numero 10 juventino sta cercando di convincere Maurizio Sarri e il suo staff a consegnargli una maglia da titolare contro il Napoli.

Intanto i tifosi juventini seguono con ansia le sorti di Dybala perché sperano che l'argentino possa restare alla Juve. Le voci di mercato però non si placheranno fino al 2 settembre e al momento dal club bianconero non arriverebbe nessun segnale per il famoso scambio con l'Inter per Icardi.

Anche il Paris Saint-Germain potrebbe essere interessato al numero 10 juventino

In queste ore il Barcellona starebbe tentando un nuovo assalto a Neymar.

Il club blaugrana vorrebbe riuscire a convincere il Paris Saint-Germain a cedere il brasiliano. Qualora il Psg dovesse lasciar partire Neymar, potrebbe cercare un nuovo attaccante e perciò potrebbe farsi avanti proprio per Dybala. Il club francese inoltre avrebbe già parlato con la Juve ma le parti avrebbero discusso di Emre Can, Miralem Pjanic, Julian Draxler, Angel Di Maria e Marco Verratti. Dunque le due squadre avrebbero messo sul tavolo diversi nomi e chissà che non possa nascere qualche scambio di fine mercato.

Poi in casa Juve ci sarà da monitorare anche le situazioni di Merih Demiral e Daniele Rugani. Sul turco ci sarebbe il forte interesse del Milan, ma il club bianconero preferirebbe cedere il difensore toscano.