La Juventus, deve ancora cedere diverse pedine e Maurizio Sarri, sta cercando di trovare la soluzione giusta per l'inizio del campionato. i possibili partenti sono Matuidi, Rugani, Mandzukic e Dybala, anche se l'argentino, sembra intenzionato a restare, così come Gonzalo Higuain.

Mandzukic e Higuain i possibili partenti

Tra coloro, che potrebbero andare via da Torino ci sono Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

L'attaccante croato era stato seguito dal Bayern Monaco, ma il club tedesco si è ririrato e così l'alternativa per lui si chiama Cina. Gonzalo Higauain invece, sembra intenzionato a rimanere, ma tutto dipenderà, dalla situazione relativa a Mauro Icardi, quando si sbloccherà, ci sarà il valzer delle punte, che vedrà coinvolte diverse squadre. Paulo Dybala, dopo avere segnato contro la Triestina, nell'ultima amichevole, potrebbe avere convinto Maurizio Sarri, anche perché l'Inter sembra aver chiuso l'affare Alexis Sanchez.

Matuidi vuole restare, su di lui però, c'è il forte interesse del Monaco e chi sa se ci sarà un ritorno in patria. Da valutare infine, anche la situazione relativa a Daniele Rugani, il difensore ormai, non fa più parte del progetto e sta cercando una nuova sistemazione, su di lui c'è la Roma, l'unica società, che sembra disposta a pagare i 30 milioni del cartellino chiesti dala Juventus. Il difensore però, non è molto entusiasta della destinazione e sta facendo resistenza, aspettando, altre offerte più allettanti in grado di soddisfare le sue esigenze. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle cessioni in casa Juventus.

La Juventus ad oggi scenderebbe in campo così

La Juventus, non ha disputato un brillante precampionato, nonostante ciò si può tracciare un bilancio positivo, anche perché Sarri, ha bisogno di tempo per sistemare al meglio la rosa. Ad oggi i campioni d'Italia, potrebbero scendere in campo con il 4-3-3, Buffon si alternerà a Szczęsny mentre la linea difensiva sarà composta da Danilo, Chiellini, De Ligt e Alex Sandro.

A centrocampo, la cabina di regia verrà affidata a Pjanic, con Ramsey e Rabiot a fare da collante tra bosniaco e attaccanti. In attacco, tutto girerà ovviamente intorno a Cristiano Ronaldo, sarà lui il punto fermo della rosa bianconera, al suo fianco si alteneranno, Douglas Costa e Bernardeschi con Paulo Dybala a completare il reparto. Non bisogna scordare giocatori importanti come Bonucci, Rugani, De Sciglio, Emre Can, Bentancur, Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Demiral, aspettando l'ultimo colpo dal mercato, che potrebbe spostare gli equilibri, rendendo la rosa della Juventus competitiva oltre che in Italia anche in Euopa.