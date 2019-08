Attaccanti ancora protagonisti, nel calciomercato di Serie C, il Bari di De Laurentis piazza un altro colpo da novanta, con l'acquisto di Franco Ferrari, l'argentino di Rosario arriva in Puglia, dopo due ottime annate prima con la Pistoiese e poi con il Piacenza. "El Loco", va a completare un reparto offensivo già fortissimo, Cornacchini avrà veramente l'imbarazzo della scelta. Ferrari a grandi passi sta crescendo ogni stagione che passa, dopo la finale persa con il Piacenza, l'approdo al Bari potrebbe dargli finalmente la serie B, solo "assaggiata"con il Brescia, nella prima parte della scorsa annata.

L' Imolese si è assicurata le prestazioni il centrocampista Luca Maniero classe 1998, che arriva a titolo temporaneo dal Cittadella. Per lui dopo aver ottenuto solo 7 presenze in 3 stagioni al Cittadella, l'occasione di giocare di più e affermarsi.

Intanto Antonio Palumbo, centrocampista napoletano, torna alla Ternana, dopo averci già giocato nella stagione appena conclusa, arriva in prestito dalla Sampdoria.

Tanti rinnovi importanti in serie C

La Ternana riesce a far rinnovare i contratti a tanti giocatori importanti della propria rosa attuale, per la precisione si tratta del portiere Iannarilli, del difensore Bergamelli e del centrocampista Paghera che si sono legati fino al 2021; inoltre Guido Marilungo, uno dei cardini della squadra umbra ha firmato il prolungamento addirittura fino al 2022.

Rinnovo anche in casa Arezzo, dove il difensore Samuele Sereni, vestirà la maglia amaranto fino al 2020.

Le trattative più vicine alla conclusione

Tra le tante situazioni di Calciomercato ecco quelle che sono ben avviate, la Sambenedettese sta provando a prendere il centrocampista Manuel Di Paola, il mediano di proprietà dell'Entella, ha giocato la scorsa stagione al Monza; Umberto Eusepi in uscita dal Pisa, interessa a molte società di serie C, l'Alessandria nelle ultime ore sta provando l'assalto decisivo, sempre la società piemontese sta sondando il terreno anche per Castiglia, sarebbe particolarmente gradito al tecnico Scazzola, che lo ha già allenato in passato.

La Pistoiese sembra intenzionata a tesserare Giorgio Viti del Rimini, il classe 1999 di Anagni che può giocare terzino o esterno sinistro, potrebbe arrivare alla corte di Pancaro. Il centrocampo del Vicenza potrebbe rinforzarsi con Sansone, giocatore di qualità che mister Di Carlo conosce molto bene.

Il Bisceglie è vicino al difensore D'Alessandro del Picerno, mentre manca solo l'ufficialità per l'acquisto di Fabrizio Bramati da parte della Paganese.

Infine Piscitella è ad un passo dal Novara e Franchino, difensore ex Vibonese, lunedì dovrebbe firmare con la Pro Vercelli.