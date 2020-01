Nella giornata di oggi 7 gennaio, il calciomercato ha visto andare in porto diverse trattative, in particolare con le ufficialità di Moncini al Benevento dalla Spal, di Morosini che ha lasciato il Sudtirol per accasarsi al Monza di Brocchi e di Litteri che scende di categoria e va a rinforzare un ambizioso Padova.

Sul piano dei rumors invece c'è da registrare anche il trasferimento di Eklu Shaka Mawuli al Ravenna, in arrivo dalla Spal, il centrocampista ghanese arriva in giallorosso a titolo definitivo.

Infine l'attaccante Luca Zamparo, classe 1994, che ha giocato nella prima parte della stagione al Rimini, adesso rientra al Parma, e con ogni probabilità tornerà alla Reggiana. Il centravanti ha fatto grandi cose nella passata stagione in maglia granata, con la quale collezionò 32 presenze e ben 21 reti in serie D. L'attaccante potrebbe essere il giocatore giusto per completare il reparto offensivo di mister Alvini, la Reggiana che non ha nascosto ambizioni di voler lottare per le primissime posizioni fino alla fine, si rinforzerebbe ulteriormente in avanti, dove nel girone di andata ha avuto qualche infortunio di troppo.

I dettagli degli affari di Moncini, Morosini e Litteri

Gabriele Moncini è un nuovo calciatore del Benevento, la Spal lo ha ceduto per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro, l'attaccante di Pistoia non ha trovato molto spazio con Leonardo Semplici, allenatore degli estensi, da qui la decisione di cederlo alla squadra allenata da Filippo Inzaghi; il giovane classe 1996 l'anno scorso fece molto bene a Cittadella, dove in sei mesi in 17 partite realizzò ben 12 reti in serie B. Moncini va a rimpolpare il già fortissimo reparto offensivo campano, che sta dominando la serie cadetta. Per lui è una grande occasione per continuare a crescere.

Tommaso Morosini passa dal Sudtirol al Monza, il centrocampista bergamasco dopo aver fatto grandi cose a Bolzano, fa un importante salto, all'età di 28 anni è una grande opportunità per lui quella di approdare al Monza del duo Berlusconi-Galliani, con altissime possibilità di giocare in Serie B nella prossima stagione.

Infine Gianluca Litteri approda al Padova, il Cosenza infatti lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto a favore dei biancoscudati. L'attaccante catanese va a rinforzare notevolmente i veneti, in passato Litteri ha vestito le maglie di Salernitana, Entella, Cittadella e Venezia, prima di vestire la maglia del Cosenza proprio un anno fa. Il Padova che ha chiuso il girone di andata di serie C girone B al quarto posto con 36 punti, si sta rinforzando in modo importante per provare a risalire la china, anche se il Vicenza che guida la classifica ha ben 9 punti di vantaggio.