Nuovo volto in casa Juventus. E' Danilo dal Manchester City, l'ufficialità è arrivata nella serata del 7 agosto. Il terzino destro brasiliano approda in bianconero in cambio di Joao Cancelo e di un adeguato conguaglio economico, si parla di circa trenta milioni di euro. Toccherà dunque a Danilo ricevere in eredità la fascia destra dal portoghese, coprire la fascia destra assicurando i giusti movimenti difensivi e nello stesso tempo sostenere l'azione offensiva.

Come giocherà la Juventus 2019-20

Cambia dunque la probabile formazione tipo della Juventus in vista del prossimo campionato. Sarri ha due soluzioni, il 4-3-3 oppure il 4-3-1-2 che ultimamente sta trovando spazio. In questo contesto Szczesny sarebbe il numero uno, mentre nella linea difesa c'è subito la novità Danilo. Il brasiliano sarà il titolare sul binario destro al posto del ceduto Cancelo, mentre sull'out opposto ci sarà Alex Sandro.

Al centro Sarri dovrà scegliere essenzialmente due tra tre probabili titolari, ovvero Chiellini, De Ligt e Bonucci. I tanti impegni stagionali garantiranno a tutti spazio e minuti.

A centrocampo non ci sono dubbi sul fatto che Miralem Pjanic avrà il ruolo di regista. Al suo fianco potrebbero muoversi il confermato Emre Can e il nuovo acquisto Rabiot, arrivato a parametro zero dal Psg: un centrocampista che sa fare benissimo entrambe le fasi e che potrebbe essere la rivelazione dell'anno in casa Juve.

Nel ruolo di trequartista dovrebbe giocare nella formazione tipo della Juventus 2019-20 Ramsey, gallese anche lui arrivato quest'estate nel gruppo bianconero, anche se in quel ruolo Sarri potrebbe avere anche altre opzioni. In attacco non si discute Cristiano Ronaldo. Il portoghese sarà ovviamente titolare fisso nella Juventus e non potrebbe essere altrimenti, visto il suo valore. Al suo fianco per adesso c'è Higuain, visto che Dybala potrebbe essere ceduto. Ad ogni modo la Juventus tornerà sul mercato per cercare un nuovo attaccante: Lukaku e Icardi sono i nomi al momento più gettonati.

Chi è Danilo

Danilo Luiz Da Silva, classe 1991, è un laterale destro dotato di corsa e tecnica. Brasiliano, ha iniziato a giocare con l'America Mineiro, club di Belo Horizonte, ma è nel Santos a mettersi in mostra. Nel 2012 arriva la chiamata del Porto, del quale diventa subito un perno. In Portogallo colleziona 91 presenze e 11 reti, prima di passare nel 2015 al Real Madrid e dunque nel 2017 al Manchester City di Pep Guardiola.

In Inghilterra Danilo però non è mai riuscito del tutto a sfondare, tanto da non essere un titolare fisso dell'undici dei citizens. Dal 2011 fa parte della nazionale brasiliana con la quale ha collezionato finora 23 gettoni di presenza.