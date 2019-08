Il Milan è tutt'altro che fermo sul mercato dei trasferimenti. Oltre a cercare un secondo attaccante per completare il reparto, i rossoneri mirano anche a scaricare alcuni giocatori per finanziare le operazioni in entrata. Angel Correa rimane il primo obiettivo, poiché sia ​​Boban che Maldini lo riterrebbero il partner perfetto per Piatek in attacco. Tuttavia, i negoziati con l'Atletico Madrid hanno raggiunto una fase di stallo.

Nel frattempo, la dirigenza rossonera sta lavorando per raccogliere le risorse necessarie finanziare per concludere l'accordo. Tra i giocatori che i rossoneri sono disposti a cedere ci sono Donnarumma, Kessie e Suso che hanno il più alto valore di mercato. Pertanto, qualora arrivasse un'offerta che soddisfi le richieste della dirigenza rossonera, uno dei tre giocatori potrebbe salutare il Milan. Tuttavia, il tempo stringe e la finestra di mercato si sta per chiudere, dunque eventuali offerte dovranno arrivare presto, poichè si immagina siano trattativa molto complesse da portare a termine.

Nelle ultime ore il principale candidato a lasciare il Milan sembra Gianluigi Donnarumma, sul quale ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain dell'ex dirigente rossonero Leonardo. Il brasiliano infatti vorrebbe affidare la porta dei francesi al titolare della nazionale italiana. Ma per strappare il portiere al Milan servirà un'offerta davvero molto convincente.

Mendes a lavoro per cercare di portare Fernandes al Milan

Nella giornata di domenica sono emerse diverse voci di mercato che riportavano come Jorge Mendes stia cercando di portare Fernandes a Milano, dopo il fallimento del suo trasferimento al Manchester United.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Milan

Tuttavia, MilanNews.it ha confermato più tardi nel corso della giornata che mentre c'erano contatti all'inizio dell'estate, al momento non ci sarebbe nulla di concreto riguardo il trasferimento. Nella giornata di lunedì Tuttosport ha fornito un aggiornamento suggerendo che ci sono stati nuovi contatti tra il Milan e l'agente di Bruno Fernandes per chiedere informazioni su un accordo. Apparentemente Andre Silva potrebbe essere incluso come controparte, ma sarebbe comunque necessario aggiungere 40 milioni di euro in contanti poiché l'attaccante ha un valore di 30 milioni, mentre la valutazione del portoghese si attesterebbe sui 70 milioni di euro.

Se i rossoneri acquistassero Fernandes, ciò significherebbe l'abbandono della pista che porta ad Angel Correa e con molte probabilità si arriverebbe alla cessione di Suso. L'esterno spagnolo è fortemente seguito dalla Fiorentina, dalla Roma e dal Lione.