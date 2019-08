Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it' il Milan ha recentemente inviato degli scout per assistere alle prestazioni del difensore del River Plate Lucas Martinez Quarta. I rossoneri sembrerebbero già pronti ad acquistare un altro difensore centrale sudamericano dopo l'acquisto di Leo Duarte dal Flamengo. Duarte è arrivato a Milano la scorsa settimana ed il suo trasferimento è costato attorno agli 11 milioni di euro.

L'acquisto del difensore sarà il quinto di questa estate per il club rossonero. Tuttavia, il Milan continua a monitorare diversi difensori: è sempre vivo l'interesse per il giocatore del Liverpool Dejan Lovren ed il difensore del Celtic Kristoffer Ajer, da tempo nomi nell'orbita rossonera. In questo momento sembra esserci un nuovo giocatore nel mercato rossonero e secondo quanto rivelato da Victoria Najda - una giornalista argentina vicino al River Plate - i rossoneri avrebbero palesato l'interesse per Quarta.

"Gli scout milanesi erano presenti nella partita di ritorno contro il Cruzeiro per vedere Lucas Martinez Quarta". Il 23enne ha fatto 17 presenze in Superliga per la squadra di Buenos Aires la scorsa stagione, consentendo al River di subire solo 13 gol.

Calciomercato Milan, Suso ancora in uscita: per lui c'è il Lione

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha rivelato che il club francese sta esaminando la possibilità di acquistare la stella del Milan Jesus Suso.

Tutto deve ancora essere definito, anche se la permanenza di Suso con i rossoneri non deve essere esclusa, dato il feeling stabilito con il nuovo allenatore Marco Giampaolo. Qualora il giocatore dovesse restare al Milan, le parti prenderanno in considerazione l'allungamento del contratto che vincola lo spagnoloal diavolo fino al 2022: Con Alessandro Lucci e Serginho a Casa Milan si sarebbe parlato di un possibile rinnovo fino al 2024, con una richiesta di aumentare l'ingaggio fino al 2024 e la possibilità di rimuovere la clausola rescissoria di 40 milioni di euro valida per l'estero.

Le parole di Aulas, tuttavia, lasciano aperta la porta a un addio di Suso al Milan: il Lione non rinuncia a Suso. In un'intervista rilasciata da Aulas a RMC Sport, ha parlato di Suso e dell'interesse di Lione per lo spagnolo. Ha detto: "Suso è uno dei profili che stiamo seguendo, vedremo dopo la partita di venerdì".

Milan, per l'attacco l'obiettivo rimane Correa

Il Milan è convinto di acquistare Angel Correa questo mese, come riporta MilanNews.it.

Nonostante settimane di trattative infruttuose, i rossoneri non vogliono rinunciare al giocatore dell'Atletico Madrid. Ad oggi, l'attaccante argentino è l'unico obiettivo concreto per l'attacco del Milan, in quanto Giampaolo ha richiesto un secondo attaccante prima dell'inizio della prossima stagione. Il Milan ha negoziato con l'Atletico Madrid per settimane, ma non è stato ancora trovato un accordo.

Si ritiene che i bonus stiano bloccando l'accordo, poiché la parte spagnola vuole 10 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori aggiornamenti sulla questione, anche se è sicuro che i rossoneri non si arrenderanno facilmente.