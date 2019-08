Il countdown è già iniziato. La Serie A 2019-20 sta per partire con il campionato arriva anche l'appuntamento per molti italiani con l'asta del Fantacalcio. Il fantasy game pure quest'anno coinvolgerà migliaia e migliaia di appassionati, pronti a sfidarsi con gli amici per accaparrarsi i migliori giocatori. Non è mai facile costruire una rosa, bisogna conoscere bene le dinamiche del mercato e rimanere aggiornati sulle amichevoli estive.

E si va dunque a caccia di utili consigli. Oltre agli attaccanti, sono i trequartisti i giocatori che maggiormente possono fare la differenza. Nella lista ci sono quelli che magari sono più legati al centrocampo e altri che invece giocano praticamente in avanti. Ma chi sono? Facciamo il punto della situazione.

I trequartisti da prendere all'asta

La lista di giocatori che fanno gola agli appassionati di Fantacalcio sono davvero molti.

Scorrendo l'ordine alfabetico, uno dei più gettonati sarà Chiesa della Fiorentina. Esterno offensivo, è un giovane di grande talento che spera di chiudere in doppia cifra nella classifica cannonieri. Un po' lo stesso obiettivo che ha De Paul dell'Udinese. L'argentino è un trequartista puro, ma è un abile tiratore ed è anche il rigorista della squadra friulana. Insomma uno da prendere a tutti i costi.

Proprio come Gomez dell'Atalanta e Luis Alberto della Lazio, due altri giocatori dal rendimento assicurato e fantastici assist-man.

Uno dei giocatori più scelti sarà anche Ramsey della Juventus. Il nuovo arrivo potrebbe essere schierato da Sarri a ridosso delle punte. Soriano del Bologna e Maroni della Sampdoria potrebbero essere invece degli ottimi investimenti low cost. Tra le squadre che schierano più trequartisti c'è la Roma e non c'è dubbio che Under, Zaniolo e Perotti fanno gola a molti, seppur per diversi motivi.

Per il turco questo potrebbe essere l'anno della consacrazione, Zaniolo punta a diventare un leader giallorosso. Perotti invece sembra avere la fiducia di Fonseca e non bisogna dimenticare che è tra i rigoristi della Roma.

Ci sono però trequartisti che possono regalare un numero alto di reti, poiché giocano davvero vicini alla porta. E' il caso ad esempio di Berardi del Sassuolo (che tra l'altro è un rigorista) e di Boateng della Fiorentina, che dovrebbe giocare come falso nueve nell'undici di Montella.

Tra i consigli per il Fantacalcio impossibile non menzionare pure Gervinho del Parma, giocatore che semina il panico nelle difese avversarie, e il concreto Iago Falque del Torino.

Qualche altro nome? Lee del Verona, Skov Olsen del Bologna e Tutino del Verona potrebbero essere degli ottimi affari low cost.