Paolo Bonolis è uno dei conduttori di punta della televisione italiana, ma allo stesso tempo è un popolare e affezionato tifoso dell'Inter che non si tira mai indietro quando gli viene chiesto di esprimere un parere sulle vicende che riguardano la sua squadra del cuore. Di recente, in un'intervista rilasciata a Radio Sportiva, lo storico conduttore di "Ciao Darwin" ha avuto modo di intervenire sul sempre più intricato caso-Icardi, e in questa circostanza ha espresso dei giudizi piuttosto severi nei confronti della consorte-procuratrice del calciatore, Wanda Nara, che secondo Bonolis ne gestirebbe gli interessi professionali a suo piacimento, lasciando probabilmente intendere che non farebbe il suo lavoro sempre nell'interesse del marito.

Ricordiamo che "Maurito" dall'inizio di luglio è ufficialmente un "separato in casa" nerazzurra, poiché la società milanese, tramite l'amministratore delegato Beppe Marotta, ha provveduto a metterlo sul mercato, escludendolo dal progetto di realizzazione della nuova squadra affidata ad Antonio Conte.

Per quanto riguarda la prossima destinazione o il futuro di Mauro Icardi, che sembra continuare ad opporre una certa resistenza nel dover lasciare l'Inter in tutta fretta, Paolo Bonolis si è detto piuttosto certo del fatto che l'ex capitano nerazzurro possa essere gestito "senza grandi problemi economici" dalla Beneamata, a fronte di quello che non ha esitato a definire "un fatturato pazzesco", riferendosi all'ampia disponibilità economica del Gruppo Suning.

Il presentatore romano ha anche aggiunto che finora all'ex numero 9 interista sarebbero arrivate diverse proposte da compagini di "alto profilo", ma nonostante ciò non avrebbe ancora preso una decisione, restando così a Milano ad allenarsi senza poter prendere parte agli allenamenti e alle sedute tattiche di Antonio Conte. Su questo punto, Bonolis è stato piuttosto sibillino quando ha detto che "sta giocando la sua partita", prima di partire con un vero e proprio affondo nei confronti di Wanda Nara, moglie e agente del bomber sudamericano.

Bonolis, stilettata a Wanda Nara: 'Sa giocare bene con i sentimenti'

Cercando di interpretare quanto affermato da Paolo Bonolis ai microfoni di Radio Sportiva, si evince che secondo il parere del conduttore di "Avanti un Altro" gran parte delle responsabilità di questo periodo buio nel quale è finito Mauro Icardi per quanto concerne la sua carriera, sia legato ad una gestione non proprio impeccabile di Wanda Nara.

Il presentatore capitolino, senza troppi giri di parole, ha detto che in questo momento il centravanti argentino si trova nelle mani di una signora "che sa giocare bene con i sentimenti". Subito dopo Bonolis ha rincarato la dose, dichiarando che la procuratrice-moglie di Icardi, di fatto: "Lo manovra come meglio crede".