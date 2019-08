La Juventus, in attesa del big match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, è al lavoro sul mercato con l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare un bilancio che ha subito importanti investimenti, uno su tutti quello di De Ligt dall'Ajax. Proprio l'olandese, dopo l'infortunio di Chiellini, si candida al ruolo di titolare accanto a Bonucci da qui fino a gran parte della stagione.

Proprio l'infortunio del capitano potrebbe cambiare i piani di mercato della dirigenza bianconera, che avrebbe voluto cedere Rugani ma che probabilmente resterà come quarto difensore centrale. Per quanto riguarda invece i possibili investimenti, dalla Spagna arriva un'importante indiscrezione lanciata dal noto giornale sportivo Don Balon che confermerebbe l'interesse della Juventus per un difensore del Real Madrid, oramai considerato una riserva da Zinedine Zidane: Odriozola.

Juventus, interesse per Odriozola

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo la Juventus sarebbe interessata al difensore Odriozola, oramai una vera e propria riserva nella rosa del Real Madrid. Il nazionale spagnolo infatti è chiuso da Carvajal, ma essendo in giocatore della nazionale iberica probabilmente vorrà lasciare il Real Madrid anche in previsione Euro 2020. La valutazione fatta dai blancos per il suo cartellino è però notevole, si parla di 40 milioni di euro.

L'indiscrezione lanciata da Don Balon non trova ad ora conferme fra i media italiani, soprattutto perché nel ruolo di terzino destro la Juventus è ovviamente coperta, dato anche il recente acquisto di Danilo dal Manchester City e la presenza in rosa di giocatori come De Sciglio e di Cuadrado, adattabile anche come terzino destro. Inoltre difficilmente i bianconeri spenderebbe una somma notevole per un difensore, più probabile un investimento nel settore avanzato.

Chi è Odriozola

Acquistato dal Real Madrid nel 2018 per circa 30 milioni di euro, il terzino destro, nonostante la giovane età (compirà 24 anni a dicembre), vanta già 4 presenze ed 1 gol nella nazionale spagnola, ma in questa stagione ha raccolto per adesso una presenza con la squadra allenata da Zidane. La caratteristica principale del giocatore è la velocità, grande capacità di spinta sulla fascia e di movimento senza palla.

Nel Real Sociedad, dopo l'esperienza nel squadra B, ha disputato due stagioni raccogliendo nel 2016-2017 una quindicina di presenze e nella stagione successiva 35 presenze, per un totale di 50. Dall'arrivo al Real Madrid invece ha giocato appena 14 partite. Come competizioni conquistate, vanta il mondiale per club con il Real Madrid, vinto nel 2018.