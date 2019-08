Neymar alla Juventus? Fantascienza fino a qualche mese fa. Adesso non più, almeno stando a sentire i rumors di Calciomercato che arrivano dal Brasile (Globoesporte) e dalla Spagna. Rumors che vorrebbero l'asso brasiliano del Psg come nuovo possibile obiettivo del club bianconero, intenzionato a dominare in serie A ma soprattutto voglioso di portare a casa quella Champions League che ormai manca da tanto, troppo tempo. La notizia, inutile negarlo, ha scatenato già l'entusiasmo dei tifosi bianconeri che sognano un'accoppiata Neymar-Ronaldo in attacco.

Quale potrebbe essere l'offerta per Neymar

Neymar è pronto a lasciare il Psg. Il brasiliano ha intenzione di cambiare aria e non l'ha certo mandato a dire. L'ex stella del Barcellona è però un giocatore dal grandissimo valore economico e con un ingaggio davvero molto alto. Non possono certo permetterselo molte società in giro per il mondo. In lizza per accaparrarselo ci sono sopratutto Real Madrid e Barcellona, ma le ultime notizie dal Brasile parlano di un inserimento anche della Juventus.

Che sarebbe pronta a formalizzare un'offerta al club francese. Quale? Per prima cosa potrebbe essere inserito nella trattativa Dybala, giocatore che continua a essere nella lista dei possibili partenti bianconeri nonostante la sua duttilità offensiva. La sua valutazione si aggira attorno agli 80 milioni di euro. Per cui la Juventus dovrebbe poi aggiungere una somma attorno ai cento milioni per riuscire a strappare Neymar al Psg. Fantacalcio oppure grandissimo sogno di calciomercato?

Calciomercato Juve: le altre trattative

Alla chiusura del calciomercato mancano ancora diversi giorni, in Italia si chiuderà il prossimo 2 settembre. E la Juventus deve cercare di piazzare alcuni giocatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico Maurizio Sarri. Il giovane laterale sinistro Luca Pellegrini è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Giocherà in prestito per una stagione in Sardegna con la squadra con la quale ha militato anche nella seconda metà della scorsa serie A.

Ci sono però altri giocatori importanti in uscita. Uno di questi dovrebbe essere Mandzukic, per il quale l'interesse del Bayern Monaco sembra essersi un po' raffreddato. Anche per Rugani potrebbe esserci una nuova esperienza alle porte. Sul difensore centrale italiano c'è sempre l'interesse della Roma. Chi invece alla fine potrebbe rimanere in bianconero è Sami Khedira. Il centrocampista tedesco nelle prime uscite stagionali ha convinto Sarri, la sua esperienza potrebbe essere molto importante per una squadra che vuole essere sempre più protagonista pure in Europa.