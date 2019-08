La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri si sta sviluppando maggiormente sulla parte tattica ed atletica. Dall'ultima amichevole di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, con i bianconeri sconfitti per 2 a 1, è emerso come la Juventus abbia un ottimo gioco offensivo (anche se poco concreto, considerati i 25 tiri effettuati ed un solo gol realizzato) ma abbia ancora molte difficoltà dal punto di vista difensivo, sia a individuale che di settore.

L'esigenza principale della dirigenza bianconera rimane quindi quella di alleggerire una rosa fin troppa ricca di giocatori e possibilmente trovare un tesoretto utile per acquistare giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Proprio a centrocampo potrebbe esserci un ulteriore e clamoroso innesto e sarebbe un ritorno: come dichiarato dal giocatore nel post partita di Manchester United-Chelsea, la probabilità che Pogba possa lasciare l'Inghilterra è concreta e le possibili destinazioni restano Real Madrid e Juventus

'Ci sono state parole, siamo fermi su questo punto interrogativo, il futuro dirà'

Le dichiarazioni di Pogba nel post partita del match di Premier League fra Manchester United- Chelsea sarebbero l'ennesima conferma della volontà del francese di lasciare l'Inghilterra: il giocatore non ha infatti escluso una sua cessione, nonostante il mercato inglese sia chiuso dal 8 agosto ed il Manchester United, in caso di sua cessione, non potrebbe acquistare un suo sostituto.

In caso di addio del nazionale francese la Juventus potrebbe essere in vantaggio rispetto al Real Madrid: il motivo è perché la società spagnola potrebbe investire un'importante somma su Neymar. Il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain probabilmente lascerà la società francese e i cori pesanti ricevuti dai tifosi parigini sarebbero l'ennesima conferma di un addio imminente del nazionale brasiliano.

Il mercato della Juventus

Proprio la cessione del Paris Saint Germain di Neymar potrebbe portare a Parigi il bianconero Dybala: la Juventus vorrebbe infatti monetizzare dalla cessione dell'argentino per cercare di ricavare una somma importante da investire sul mercato. Oltre a Pogba infatti, la Juventus sarebbe interessata anche a Mauro Icardi e Federico Chiesa. Come è noto la punta dell'Inter è oramai fuori rosa ma la società di Suning preferirebbe cederlo al Napoli o alla Roma.

Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile intesa verbale fra Wanda Nara e la dirigenza bianconera. Più difficile sarebbe la trattativa per Chiesa: il presidente della Fiorentina vorrebbe tenere il giocatore almeno un anno in Toscana ed eventualmente cederlo la prossima stagione.