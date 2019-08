La Juventus ha sempre fatto della programmazione il suo punto di forza, basti vedere i numerosi acquisti a parametro zero negli ultimi anni: da Pirlo a Pogba, fino ad arrivare ai vari Evra, Emre Can e Ramsey.

Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici è sempre stato notevole a tal riguardo, e anche il prossimo anno potrebbe delinearsi un importante acquisto a zero. Dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione riguardante un giocatore del Tottenham, parliamo del centrocampista offensivo danese Christian Eriksen, che dopo non aver rinnovato con la società inglese, potrebbe lasciare Londra e fare una nuova esperienza professionale.

Il centrocampista piace a molte squadre, su tutte Real Madrid e la Juventus.

Secondo il Daily Mail la Juventus starebbe pensando di fargli un'importante offerta a gennaio 2020, così da acquistarlo a parametro zero ed averlo a disposizione per la stagione 2020-2021.

Juventus, piace Eriksen del Tottenham

E' stato uno dei trascinatori del Tottenham, grazie alla sua qualità e alla sua tecnica sopraffina ha portato la società inglese in finale di Champions League, sconfiggendo in semifinale l'Ajax di De Ligt e arrendendosi solamente al Liverpool nella finale.

Il danese però non avrebbe trovato l'intesa con la dirigenza del Tottenham per un rinnovo e, proprio perché in scadenza nel 2020, potrebbe decidere di liberarsi a zero e scegliere la miglior destinazione per il suo futuro professionale. L'eventuale tesseramento di Eriksen seguirebbe gli importanti acquisti di questa stagione, sempre a zero: parliamo di Ramsey (arrivato dall'Arsenal) e Rabiot (dal Paris Saint Germain).

Non dimenticando l'acquisto di Buffon, che è ritornato alla Juventus come secondo portiere per chiudere la carriera in bianconero e probabilmente entrerà nello staff dirigenziale dal prossimo anno.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo la Juventus è sempre attenta ai parametri zero, ma intanto in questo Calciomercato estivo sta avendo molta difficoltà a piazzare gli esuberi sul mercato.

Il motivo che gran parte dei giocatori vorrebbe rimanere a Torino: basti pensare ai vari Khedira o Matuidi o alle punte Mandzukic, Higuain e Dybala.

Proprio dalle cessioni potrebbe arrivare quel tesoretto utile per investire su altri acquisti funzionali al gioco di Maurizio Sarri: nello specifico Tuttosport parla addirittura di un possibile tris di acquisti, ovvero Icardi, Pogba e Chiesa. L'argentino è oramai fuori rosa all'Inter, anche se la società di Suning preferirebbe cederlo al Napoli o alla Roma. Per quanto riguarda il francese, nonostante il mercato inglese sia chiuso, la sua cessione non sarebbe ancora totalmente da escludere, d'altronde è nota la volontà del giocatore di lasciare l'Inghilterra.

Infine Chiesa, che sarebbe ritenuto il giocatore ideale per il 4-3-3 dal tecnico toscano.