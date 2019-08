In attesa dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18 fuori casa contro il Parma, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dall'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, con i bianconeri sconfitti per 2 a 1, è emerso come la Juventus abbia un ottimo gioco offensivo anche se ci sono state diverse difficoltà in fase di realizzazione.

Altri problemi sono stati riscontrati in difesa, sia a livello individuale (clamorosi gli errori di De Sciglio e di De Ligt in occasione dei gol della squadra spagnola) che di settore. Probabile quindi che la Juventus, dopo aver effettuato alcune importanti cessioni, possa ulteriormente investire. A rischio partenza ci sono diversi giocatori: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala.

Per quanto riguarda gli arrivi secondo SportItalia il possibile acquisto per il settore avanzato (sempre se verranno effettuate le cessioni prima menzionate) potrebbe essere Mauro Icardi. Secondo la nota emittente televisiva, nonostante l'Inter lo abbia offerto a Napoli e Roma, il giocatore vuole solo la Juventus.

Juventus, l'argentino Icardi vuole solo i bianconeri

Secondo SportItalia, la punta argentina dell'Inter Icardi vuole solo i bianconeri: come afferma il noto giornalista Criscitiello infatti, l'argentino starebbe aspettando proprio la Juventus, che dovrà però necessariamente cedere gli esuberi prima di investire eventualmente sull'argentino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il lavoro del direttore sportivo Paratici in questi ultimi venti giorni di mercato sarà importante, piazzare gli esuberi e poi investire su giocatori funzionali al gioco di Sarri, che approverebbe l'acquisto di Icardi. Sempre secondo il noto giornalista, l'Inter starebbe velocizzando la trattativa per cedere Icardi alla Roma, scambio con Dzeko e 30-40 milioni di euro all'Inter. Alcune indiscrezioni confermerebbero però l'intesa verbale fra Wanda Nara, moglie e procuratore di Icardi e la dirigenza bianconera.

Il mercato della Juventus

Resta però l'esigenza principale della Juventus, che è quella di cedere gli esuberi: Rugani e Higuain potrebbero trasferirsi alla Roma (se Icardi decidesse di aspettare la Juventus e trasferirsi in bianconero) mentre a centrocampo Khedira potrebbe rescindere con i bianconeri. Su Matuidi ci sarebbe l'interesse di Monaco e Paris Saint Germain mentre Mandzukic piace a Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Dybala: l'argentino potrebbe essere il sostituto al Paris Saint Germain di Neymar, che potrebbe trasferirsi in Spagna, al Barcellona o al Real Madrid.