Il campionato di Serie A 2019/20 apre i battenti domani, 24 agosto 2019, alle 18:00 con la Juventus, vincente dell'ultima stagione, in casa del Parma. L'eco di CR7 si sta facendo sentire più quest'anno che lo scorso: difatti giocatori del calibro di Frank Ribery, appena approdato alla Fiorentina, e di Romelu Lukaku, nuovo faro d'attacco dell'Inter, hanno scelto l'Italia rispetto alle più acclarate Premier e Liga.

Chiuderà la prima giornata, nella serata di lunedì, Inter-Lecce, match dal quale i tifosi nerazzurri si aspettano 3 punti a mani basse, come confermano gli oltre 60.000 mila biglietti già venduti per il match.

Trasferte per Juve e Napoli

Parma-Juventus sarà un esordio col botto per gli uomini di D'Aversa, che la scorsa stagione hanno espresso un buon calcio salvandosi agevolmente con qualche giornata d'anticipo.

In attacco i marchigiani possono fare affidamento sulle doti di Gervinho, a segno 3 volte contro i bianconeri, ed al riscattato Inglese, che la scorsa stagione ha sfiorato la doppia cifra con 9 goal all'attivo. Sarri non sarà del match a causa di una polmonite, ma la formazione non dovrebbe cambiare i suoi protagonisti con la triade d'attacco formata da CR7, Dybala e Douglas. Giornata speciale per Buffon, che incontra la squadra che lo ha lanciato con addosso lo stesso numero 77 degli esordi.

Pronostico: 2.

Fiorentina-Napoli: la Viola ha una grana in casa e si chiama Federico Chiesa. Non si mettono in dubbio le doti tecniche del giocatore, ma il fattore psicologico viste le dichiarazioni al vetriolo rilasciate a causa della mancate cessione. In attacco comunque sarà titolare a destra con Boateng probabile al centro e Sottil, promettente ala, sulla sinistra, in attesa che Ribery rientri nelle condizioni ottimali.

Ancelotti potrà contare subito su Lozano, che farà ballottaggio con Insigne per un posto sulla sinistra, al centro Milik ed a destra Mertens o Callejon, col belga favorito. Pronostico: Goal.

Torino-Sassuolo: i granata devono metabolizzare la sconfitta nelle qualificazioni d'Europa League in casa per 3-2 con il Wolverhampton, quale migliore occasione per centrare i 3 punti alla prima di Serie A? Il 3-4-1-2 di Mazzarri vede Belotti-Zaza in attacco supportati da Berenguer.

I neroverdi dovranno fare a meno della bandiera Berardi per squalifica e la triade d'attacco sarà affidata a Caputo centrale con ai lati Brignola e Boga. Pronostico: 1X.

Spal-Atalanta: gli spallini sono reduci da un'ottima scorsa annata ed in molti credono che quest'anno si riconfermeranno su buoni livelli. Inizio subito trepidante contro la banda di Gasperini, facile alle goleade. La squadra di Ferrara in attacco punterà su Petagna e Moncini, la Dea vorrà partire rombando col 3-4-1-2 dove Zapata e Muriel saranno supportati da Gomez. Pronostico: Over 2,5.

Sfide salvezza tra Cagliari-Brescia e Verona-Bologna

Cagliari e Brescia sono tra le squadre che lottano per la salvezza sicuramente. Il Cagliari è quella che si è rafforzata di più a centrocampo con gli acquisti di Rog, Nandez ed il ritorno di Radja Nainggolan. Le rondinelle d'altro canto hanno fatto l'acquisto pesante in attacco prendendo Mario Balotelli, squalificato alla prima, che si è ridotto l'ingaggio per tornare a 'casa'. Pavoletti e Joao Pedro da una parte e la rodata coppia Torregrossa-Donnarumma dall'altra. Pronostico: 1X.

Verona-Bologna: l'Hellas sembra avere un organico un gradino sotto le altre candidate a salvarsi quest'anno ma, come sempre, sarà il campo a parlare. Juric siede sulla panca e schiererà una prudente formazione con una sola punta, Verre. Mihajlovic ne schiera anche lui una, Destro, ma supportato dalla triade dello scorso anno formata da Soriano-Sansone-Orsolini, per una fase d'attacco più spumeggiante. Pronostico: Parziale/Finale 2/2.

Udinese-Milan: Tudor confermato sulla panchina dell'Udinese ha ricevuto pochi rinforzi per il suo organico, che rimane pressochè uguale allo scorso anno, la nota che spicca è l'acquisto di Nestorowski dal Palermo che farà coppia con De Paul anzichè con Lasagna. Ballottaggio all'attacco anche per il nuovo mister rossonero Giampaolo, che a fianco di Piatek potrebbe schierare Castillejo e lasciare a riposo Leao. Pronostico: Under 2,5.

In attesa del Derby la Roma ospita il Genoa e la Lazio va a Marassi

Roma-Genoa: si pensava ad un profondo smantellamento della rosa romana ed invece i prezzi pregiati come Zaniolo, Florenzi e Dzeko sono stati trattenuti. Cambio di stile in panca dove approda Fonseca che esordisce col 4-2-3-1 col bosniaco Dzeko unica punta con dietro Under, Zaniolo e l'immancabile Perotti. New entry anche per il Grifone che da il benvenuto ad Andreazzoli, dopo l'ottima stagione ad Empoli, ed il suo 3-5-2 col giovane Pinamonti con Kouamè come spalla. Pronostico: X primo tempo.

Sampdoria-Lazio: dopo qualche mese di riposo Di Francesco torna a sedere sulla panchina di Serie A, stavolta coi blucerchiati, incontrando subito la Lazio. L'ex mister romanista parte con un aggressivo 4-3-3 con Gabbiadini e Caprari ai lati e Quagliarella al centro, Inzaghi invece dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic, tegola pesante che Parolo proverà a non far rimpiangere. Correa e Immobile con dietro l'estro di Luis Alberto per un 3-4-1-2. Pronostico: Goal.

Inter-Lecce: se lo scorso campionato con Spalletti si acciuffava il posto Champions all'ultimo respiro, quest'anno vista la campagna acquisti per giocatori ed allenatore di Zhang le ambizioni inevitabilmente salgono. Conte esordisce con il 3-5-2 dove Godin non ci sarà e in attacco il "Toro" Martinez sarà a fianco di Lukaku. Esordio da cardiopalma per Liverani sulla panchina salentina: il mister dovrebbe schierare la squadra con un 4-3-1-2 dove Mancosu sarà trequartista dietro Farias e Lapadula. Pronostico: Over 1.5 primo tempo.