Ultimi 10 giorni di Calciomercato, con le società di vertice di Serie A che stanno cercando di sistemare le loro rispettive rose. Sia l'Inter che il Napoli sono impegnate a rafforzare il settore avanzato, con il sogno principale dei campani che resta Icardi. Per quanto riguarda la Juventus, attualmente l'esigenza principale è alleggerire la rosa: i giocatori sul mercato sono Rugani, Matuidi e Mandzukic anche se non sono da escludere le partenze di Dybala e quella di Emre Can, che piace molto al Barcellona.

Solo in caso di alcune o tutte le possibili cessioni prima menzionate, potrebbe esserci un ulteriore importante investimento per la dirigenza bianconera. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, nello specifico da L'Equipe, confermerebbero un possibile rilancio della Juventus per uno dei giocatori più ambiti nel calcio europeo: parliamo del centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Neymar, che come è noto vorrebbe lasciare Parigi.

La Juventus sarebbe in corsa in quanto il PSG avrebbe rifiutato le offerte di Real e Barcellona, inoltre i bianconeri potrebbero mettere sul piatto Dybala, giocatore apprezzato a Parigi.

Juventus, possibile rilancio per Neymar

Secondo il noto giornale francese la Juventus potrebbe presentare un'importante offerta per Neymar, in virtù del rifiuto del Paris Saint Germain per le proposte avanzate da Real e Barcellona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La società di Perez avrebbe offerto 100 milioni di euro più i cartellini di Bale, Navas e James Rodriguez, proposta rispedita al mittente dal Psg. Il Barcellona invece ha presentato un'offerta per un prestito con diritto di riscatto per 150 milioni di euro, anche qui ci sarebbe stato un rifiuto della società francese sia per la formula (avrebbe preferito un obbligo di riscatto) che per la valore del giocatore, valutato dai dirigenti francesi 250 milioni di euro.

Potrebbe quindi esserci un rilancio bianconero per O Ney: anche l'ex nazionale brasiliano Rivaldo ha sottolineato come un'esperienza in Italia per Neymar arricchirebbe il giocatore portando beneficio alla Juventus, alla rosa bianconera ed anche a Cristiano Ronaldo. Secondo gli ultimi rumors di mercato riportati dalla testata francese, i bianconeri potrebbero presentare un'offerta importante al Paris Saint Germain, ovvero 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala, apprezzato molto a Parigi.

Il possibile arrivo di Neymar

Resta evidentemente una trattativa non semplice quella che dovrebbe portare Neymar alla Juventus, anche per la difficoltà di piazzare sul mercato alcuni esuberi, come prima menzionato. Inoltre l'eventuale arrivo del brasiliano a Torino significherebbe non solo l'investimento pesante sul cartellino, ma anche sullo stipendio del giocatore, ben 37 milioni di euro a stagione.

Fattori che peserebbero in maniera notevole sul bilancio bianconero che deve tener conto inevitabilmente anche del Fair Play Finanziario.